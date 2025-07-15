A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra concluiu o processo de remoção de materiais com amianto em diversos edifícios hospitalares, uma operação de mais de 700 mil euros em prol de “ambientes mais seguros”.

A intervenção abrangeu dez edifícios dos Hospitais da Universidade de Coimbra (em Celas), do Hospital Geral (Covões) e do Hospital Sobral Cid, tendo decorrido entre dezembro de 2024 e abril de 2025, revelou esta terça-feira a ULS, num comunicado enviado à agência Lusa.

“Com um investimento total superior a 700 mil euros, esta operação foi cofinanciada em 70% pelo Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, refletindo o empenho conjunto na promoção de ambientes mais seguros, saudáveis e sustentáveis no setor público”, vincou.

Segundo a ULS de Coimbra, a exposição ao amianto, sobretudo quando os materiais que o contêm se deterioram, representa um risco sério para a saúde respiratória. “A sua remoção é, por isso, um imperativo de responsabilidade institucional e uma medida preventiva essencial”, notou a entidade.

A operação foi conduzida “com o máximo rigor técnico e em conformidade com todas as normas legais e ambientais”, promovendo uma melhoria das condições de salubridade nos espaços intervencionados.

A iniciativa “integra o plano de modernização e requalificação das infraestruturas da ULS de Coimbra, tendo como prioridade a criação de ambientes mais seguros e adequados à prestação de cuidados de saúde de excelência”, acrescentou.