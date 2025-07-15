A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta terça-feira de manhã buscas na Polícia Municipal de Loures por suspeita de crimes de corrupção, peculato, abuso de poder, falsidade informática e falsificação de documentos, segundo aquele órgão investigação criminal.

As buscas, que tiveram início às 09h00, foram também confirmadas à Lusa por fonte da Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa.

Em causa estão, segundo a PJ, “suspeitas da prática de diversos atos ilegais, por parte de elementos da Polícia Municipal, designadamente no levantamento e tramitação de autos de contraordenação”.

Estão a ser igualmente investigados “factos relacionados com a realização de serviços gratificados sem enquadramento legal e em benefício de empresas privadas, bem como o pagamento de trabalho suplementar e horas extraordinárias em incumprimento das disposições legais aplicáveis”.

A PJ indicou ter realizado no concelho uma operação policial no âmbito de seis inquéritos dirigidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loures.

No âmbito da ação, foram executados “15 mandados de busca e apreensão e de pesquisa informática“, estando em causa “factos suscetíveis de consubstanciar a prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, abuso de poder, falsidade informática e falsificação de documentos”.

Na operação participaram cerca de 30 inspetores e peritos da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática da PJ.