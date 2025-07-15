A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda vai avançar com a reabilitação de vários edifícios hospitalares e adquirir equipamentos médicos pesados, num investimento total de oito milhões de euros, financiado pelo PRR.

A abertura do concurso público para a requalificação do Pavilhão 7, que acolhe a sede da ULS, a Unidade de Saúde Pública, entre outros serviços, foi publicada em Diário da República (DR) na segunda-feira, com um preço-base de 2,9 milhões de euros.

A obra é financiada em 2,5 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e tem um prazo de execução de 300 dias.

Este é um dos investimentos assegurados recentemente pelo atual Conselho de Administração (CA), presidido por Rita Figueiredo, junto da tutela.

O CA da ULS da Guarda garantiu ainda 4,5 milhões de euros para a aquisição de novos equipamentos de Ressonância Magnética e de Tomografia Axial Computorizada (TAC) para o serviço de Radiologia do Hospital Sousa Martins, na sede do distrito, anunciou esta segunda-feira a administração hospitalar numa nota enviada à agência Lusa.

O respetivo concurso público vai ser lançado nos próximos dias, tal como um outro destinado à compra de equipamentos para instalar, nomeadamente, no Departamento de Saúde da Criança e da Mulher, no Pavilhão 5, que entrou em funcionamento em 1 de junho.

Estes dois investimentos também são apoiados com verbas do PRR.

“Estes financiamentos foram garantidos após a entrada em funções do atual Conselho de Administração, que desde outubro [de 2024] tem agilizado o processo junto da tutela e do Governo”, lê-se na mesma nota.

No dia 10 de julho já tinha sido publicado o concurso público para a reabilitação do Pavilhão D. António de Lencastre, que integrou o antigo Sanatório Sousa Martins, para receber a Unidade de Saúde Familiar (USF) “A Ribeirinha”, outro projeto financiado pelo PRR que estava parado.

Abandonado há cerca de 50 anos, o edifício está em avançado estado de degradação e era um dos mais emblemáticos imóveis do antigo Sanatório da Guarda.

Vai ser alvo de obras estimadas em cerca de três milhões de euros, investimento igualmente financiado pelo PRR, que permitirá deslocalizar para o Parque da Saúde a USF “A Ribeirinha”, atualmente a funcionar num imóvel que é propriedade da Santa Casa da Misericórdia da Guarda.

O prazo de execução da empreitada é de 300 dias.

Com concurso público a decorrer está a requalificação do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULS guardense, cujo preço-base ronda os dois milhões de euros.

Segundo a ULS, estas obras destinam-se a assegurar “melhores e mais humanizados cuidados de saúde aos utentes, mas também incrementar as condições laborais dos trabalhadores”.