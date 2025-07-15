A Comissão Europeia já está a delinear que novas tarifas vai usar caso seja necessário retaliar e responder à decisão de Donald Trump de impor taxas aduaneiras de 30% aos países europeus, avança o site norte-americano Politico. Este novo pacote de tarifas da UE, que entrará em vigor se as taxas dos EUA se efetivarem, apontam aos setores de exportação de carros, comida e aeronaves — um valor aproximado de 72 mil milhões de euros, como já tinha avançado o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic.

A lista de bens tem cerca de 200 páginas, conta o site, e o setor mais afetado é o dos aviões e das peças para aeronaves, com as tarifas a atingirem 11 mil milhões de euros neste caso. Seguem-se setores como a produção de carros e peças para carros, assim como de produtos elétricos.

De facto, os produtos industriais são aqueles que abrangem a maior fatia do bolo das medidas, contabilizando 65 mil milhões de euros. As restantes taxas estão relacionadas com a agricultura, num valor 6,4 mil milhões de euros.

Segundo o Politico, há três principais razões apresentadas pela Comissão aos estados-membros, que vão ter de aprovar as novas tarifas, para impor estas contra-medidas aos Estados Unidos.

Primeiro, está a “a necessidade de reequilibrar/nivelar as condições de concorrência à luz dos direitos aduaneiros dos EUA que afetam as exportações da UE para os EUA”. Depois, é preciso ter em conta a “disponibilidade de fontes alternativas de abastecimento fora ou dentro da UE”. Por fim, perceber se são “produtos onde o risco de serem relocalizados é alto”.