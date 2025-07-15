O ciclo de música Vale Perdido regressa a Lisboa entre 10 e 15 de novembro para a sua terceira edição. O concerto inaugural deste ano — anunciado pela organização esta terça-feira, 15 de julho — cabe ao norte-americano Bonnie “Prince” Billy, que volta a Portugal oito anos depois para apresentar o seu novo álbum, The Purple Bird, editado em janeiro.

Tal como nas edições anteriores, o Vale Perdido irá desdobrar-se entre vários espaços da capital portuguesa. O único já conhecido é o São Luiz Teatro Municipal, que acolhe o espetáculo de abertura ao voltar a receber Bonnie “Prince” Billy, que por ali passou em 2014.

Natural de Louisville e a fazer música desde o início da década de 90, Will Oldham — que, poucos anos depois, adotou o nome artístico Bonnie “Prince” Billy — tem-se consolidado como um dos grandes cantautores da sua geração. Aos 55 anos, tem perto de 30 discos editados, tanto em nome próprio como em colaboração com outros músicos, nomeadamente as incursões artísticas assinadas por diferentes variações em torno da palavra Palace.

[“The Purple Bird”, álbum de Bonnie Prince Billy, está disponível no Spotify na íntegra:]

Autor de uma música enraizada na folk e na country, assumiu sempre uma postura punk, uma irreverência que o levou a assimilar nuances mais góticas ou do indie rock, rompendo com os cânones para construir uma identidade singular. O seu universo lírico, profundamente humano e envolto num grande misticismo, já foi alvo de interpretações por artistas tão díspares quanto Johnny Cash e Rosalía — o que prova a sua relevância e alcance.

O novo álbum, The Purple Bird, foi gravado com uma série de instrumentistas de Nashville e conta com produção de Dave “Ferg” Ferguson, engenheiro de som especializado em country que já trabalhou com os U2, com o mesmo Johnny Cash ou com Joe Strummer, dos The Clash.

Ao vivo, Bonnie “Prince” Billy apresenta-se agora em duo, numa performance intimista com o multi-instrumentista Thomas Deakin. Os bilhetes para assistir ao concerto serão colocados à venda em breve.

A organização do Vale Perdido não adianta, para já, outras novidades relativamente à terceira edição do ciclo — a restante programação e os respetivos espaços serão divulgados até ao início de setembro. O que está assegurado é um programa eclético, tal como no passado, de música “criativa e aventureira, vinda de diferentes universos e geografias”, como descrevem em comunicado, sendo que não haverá sobreposições de espetáculos.

No ano passado, o Vale Perdido contemplou atuações de nomes como Jessica Pratt, Elena Colombi, Gamma Intel, Meibi, XCI, Purelink, Tristany Mundu, DJ Caring, Leonor Arnaut ou Nuno Beats, entre outros. A programação itinerante de quatro dias dividiu-se entre o B.leza, o Armazém do Grilo, a LISA, o Cosmos CAC e o Centro Ismaili de Lisboa.