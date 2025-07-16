A Câmara de Lisboa aprovou esta quarta-feira um investimento de 639,6 mil euros na elaboração e coordenação do projeto de requalificação da Avenida Almirante Reis, cujo encargo será dividido em três anos, disse à Lusa fonte da autarquia.

Subscrita pela vereadora do Urbanismo, Joana Almeida (Independente), a proposta foi apreciada em reunião privada do executivo municipal, tendo sido aprovada com os votos favoráveis da liderança PSD/CDS-PP e PS, contra do BE e a abstenção dos Cidadãos Por Lisboa, PCP e Livre, segundo informou à agência Lusa fonte da câmara.

A proposta aprovada, que será submetida à Assembleia Municipal, autoriza a Câmara de Lisboa a repartir os encargos para a aquisição de serviços para a elaboração e coordenação do projeto de requalificação da Avenida Almirante Reis, no troço entre a Praça Martim Moniz e a Praça do Chile, entre 2026 e 2028. A aquisição destes serviços será feita mediante a abertura de um concurso internacional e tem um preço base de 639,6 mil euros (já com IVA), segundo a proposta a que a Lusa teve acesso.

A Câmara de Lisboa tinha apresentado em novembro do ano passado o projeto integrado de requalificação do Eixo da Almirante Reis, uma obra orçada em 20 milhões de euros. Na ocasião, o presidente da Câmara de Lisboa afirmou que a requalificação da Avenida Almirante Reis é “uma obra e projeto” da autarquia e não de “um mandato” ou pessoas. O autarca social-democrata explicou que a proposta apresentada foi desenvolvida depois de um processo de participação pública, que decorreu em 2023, salientando que foram tidos em conta e que tinham como prioridades “o aumento de áreas verdes, a melhoria da higiene urbana e a segurança na ciclovia”.

Assim, o projeto para a nova Avenida Almirante Reis prevê a plantação de 370 árvores, 275 novos lugares de estacionamento e o fim do separador central. A ciclovia vai passar para as vias laterais e toda a avenida vai ser dividida em dois troços. Num deles, entre o Martim Moniz e a Alameda, passa de duas para três vias, sendo uma via descendente (para o sentido do Martim Moniz) e duas ascendentes (em direção ao Areeiro). A mais à direita será uma faixa BUS. No segundo troço, entre a Alameda e a praça do Areeiro, a avenida ganha quatro vias, duas das quais exclusivas a transporte público.

Em novembro de 2022, a Câmara de Lisboa aprovou a metodologia para o desenvolvimento do Projeto Integrado de Requalificação do Eixo da Almirante Reis, prevendo um processo de participação pública para, depois, elaborar o programa de intervenção e iniciar obra em 2025.

Essa proposta surgiu quatro meses após o recuo do presidente da Câmara de Lisboa relativamente à alteração da ciclovia nesta avenida, afirmando que o tema era “demasiado relevante para jogos partidários”, tendo retirado a sua proposta de solução provisória para priorizar o projeto de reperfilamento desta artéria.