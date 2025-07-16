A EDP, através da EDP Brasil, renovou o contrato da concessão de distribuição de energia no estado do Espírito Santo por mais 30 anos, segundo foi comunicado ao mercado esta quarta-feira.

Foi celebrado um “contrato de prorrogação da concessão de distribuição da EDP Espírito Santo, sem qualquer onerosidade, por um período de 30 anos (até julho de 2055), originalmente previsto para expirar em julho de 2025″, indicou a EDP, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A EDP Espírito Santo, que “representa uma base de ativos regulada de 3,8 mil milhões de reais (cerca de 0,6 mil milhões de euros) e serve 1,8 milhões de clientes”, é a primeira sociedade com concessão de distribuição de eletricidade no Brasil a beneficiar do novo modelo contratual, adiantou a energética.

A empresa salienta ainda que esta prorrogação “promove a sustentabilidade, estabilidade e visibilidade de longo-prazo dos investimentos na atividade de redes de distribuição de eletricidade no Brasil, reforçando o compromisso, visão e presença do Grupo EDP neste mercado, através da aposta estratégica em investimentos nas redes de eletricidade e em infraestruturas para a transição energética”.