A Direção-Geral da Saúde e a Direção Regional de Saúde da Madeira estabeleceram esta terça-feira um acordo para “estreitar o trabalho conjunto” e “alinhar estratégias” no âmbito da implementação dos planos nacional e regional para o setor.

“É muito importante, porque somos todos um país, porque nós temos uma mesma metodologia de ver quais as principais necessidades em saúde para a população portuguesa“, disse a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, destacando a importância do alinhamento das políticas entre a região e o continente, por exemplo, ao nível dos programas de vacinação, de saúde materna e de saúde infantil.

A responsável falava no âmbito da assinatura do Acordo Geral de Colaboração com a Direção Regional de Saúde, que decorreu nas instalações da Universidade da Madeira, no Funchal.

Já a diretora regional, Bruna Gouveia, sublinhou a importância de “promover a articulação” com a autoridade nacional, no sentido de alinhar a estratégia regional com o planeamento ao nível do país, potenciando sinergias para uma “melhor saúde para toda a população”.

“Este acordo de colaboração é geral, pretende alinhar os trabalhos entre as equipas técnicas do Plano Nacional de Saúde e do Plano Regional de Saúde para todas as áreas da população”, disse, explicando que, posteriormente, serão estabelecidos acordos específicos em áreas identificadas como prioritárias na região, como doenças cardiovasculares, oncológicas e respiratórias.