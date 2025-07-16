Menos de duas semanas após inundações repentinas no Texas, que provocaram mais de 100 mortos, chuvas torrenciais e intensas atingiram partes do nordeste norte-americano na noite de segunda para terça-feira. Há registo de, pelo menos, dois mortos na região de Plainfield, na Nova Jérsia.
De acordo com as autoridades locais, que são citadas pela Associated Press, as vítimas estavam num carro quando foram arrastadas pela chuva para um riacho. Até ao momento, a identidade das vítimas não foi publicamente divulgada. Phil Murphy, governador do estado de Nova Jérsia, declarou o estado de emergência e aconselhou a população a “ficar em casa e evitar viagens desnecessárias”.
Ao The New York Times, Laura Lewis, que vive perto do local onde o carro foi arrastado, disse estar “chocada” porque “o riacho normalmente é apenas um fio de água” e deixou um alerta: “Com o rumo que as alterações climáticas estão a tomar, acho que isto vai mesmo voltar a acontecer.”
Intense flooding and heavy rain swept across parts of the Northeast on Monday, prompting New Jersey Gov. Phil Murphy to declare a state of emergency and causing suspensions on New York City’s subways.
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— The Washington Post (@washingtonpost) July 15, 2025
Na segunda-feira, segundo o The Washington Post, foram registadas pelo menos 216 inundações nos Estados Unidos, a maior parte em Nova Jérsia, Pensilvânia e Nova Iorque. A chuva levou ao fecho de estradas e causou constrangimentos nos transportes públicos. Em Nova Iorque, por exemplo, parte do sistema do metro inundou. Nas redes sociais, vários utilizadores têm partilhado imagens que mostram algumas estações completamente inundadas, com os passageiros a terem ficado retidos dentro das carruagens.
Intense rainfall over New York caused severe flooding in the city, sending water gushing into a subway train platform as authorities issued several flash flood warnings across the New York City metropolitan area pic.twitter.com/so3YNCJWgg
— Reuters (@Reuters) July 15, 2025
#breaking
Flash flooding is hitting the 28th Street station on the 1 train line in Manhattan, New York City, USA. Water is surging onto platforms and into tunnels, stranding passengers. pic.twitter.com/sTUsxvJFq7
— News Extra (@24NewsExtra) July 15, 2025
Na cidade de Nova Iorque não chovia tanto numa hora desde 1943 (cinco centímetros em 30 minutos). A operação do metro voltou ao normal na manhã desta terça-feira, mas o autarca Eric Adams não esconde que as inundações podem repetir-se no futuro. Isto porque o sistema de esgotos centenário da região “não foi construído para gerir tanta água num curto espaço de tempo”. Será necessária, indica Adams, “tempo e dinheiro” para possibilitar a expansão necessária.
No começo da noite de segunda-feira, os bombeiros de Nova Iorque receberam uma chamada a alertar que uma pessoa tinha sido atingida pela queda de um ramo de árvore durante a tempestade. A vítima foi levada para o hospital da região de Harlem, mas não há informações sobre o seu estado de saúde.
???? Flash flooding is hitting the 28th Street subway station on the 1 train.
Passengers are trapped as water pours into platforms and tunnels.
???? Manhattan, New York City, USA. pic.twitter.com/ACSjgPWZCG
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 15, 2025