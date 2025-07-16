Em setembro de 2023, naquele que as autoridades classificaram como um “ato de vandalismo”, dois homens cortaram um sicómoro com cerca de 200 anos que se tinha tornado um marco após surgir no filme de 1991 “Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões”. Cerca de dois meses depois de terem sido declarados culpados de abater a árvore que ganhou o nome Sycamore Gap, os homens foram agora sentenciados a quatro anos e três meses de prisão cada um.

Além do abate da árvore bicentenária, Daniel Graham (39 anos) e Adam Carruthers (32 anos) foram também considerados culpados de causar danos no Muro de Adriano, marco histórico sobre o qual a árvore caiu aquando do momento do corte, escreveu a agência noticiosa PA Media, citada pela CNN.

Este muro foi uma fronteira da época do Império Romano, estendendo-se ao longo de mais de 100 quilómetros (desde o Oeste ao Este da Grã-Bretanha), mas, quando os dois homens abateram esta árvore do Parque Natural de Northumberland, a ruína (declarada Património Mundial da UNESCO em 1987) acabou por ficar parcialmente destruída.

A primeira vez que os dois homens foram presentes a tribunal foi a 15 de maio. E na altura, a procuradora Rebecca Brown, citada pela AP, adiantou que o custo dos danos provocados aos dois marcos emblemáticos ultrapassou as 620 mil libras (cerca de 735 mil euros).

Daniel Graham declarou-se inocente e Adam Carruthers não se pronunciou. De acordo com a CNN, esta segunda-feira, ao proferir a sentença, o juiz disse que os dois homens agiram com “pura bravata”. Segundo a Comissária da Polícia e da Criminalidade de Northumbria, Susan Dungworth, “o abate incompreensível da árvore Sycamore Gap Tree gerou indignação e perturbou muitas pessoas”. “Hoje, aqueles que tentaram destruir o símbolo pungente da natureza de Northumberland foram responsabilizados”, rematou.