A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 35 anos suspeito de ter ateado dois incêndios florestais na madrugada de domingo em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, informou esta quarta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito, com antecedentes criminais por este tipo de crime, está fortemente indiciado pela autoria de, pelo menos, dois crimes de incêndio florestal, ocorridos a 13 de julho, na localidade de Raiva, Castelo de Paiva.

“Os incêndios terão sido provocados com recurso a chama direta, alegadamente em quadro de consumo de bebidas alcoólicas”, refere a mesma nota.

Segundo a Judiciária, esteve em perigo uma mancha florestal significativa, bem como “vários edificados, residências e indústrias instalados na área das ocorrências”.

O detido, residente na área, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.