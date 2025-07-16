O antigo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro é “apaixonado” por Donald Trump mas não arrisca dar explicações sobre as razões que motivam a imposição de tarifas sobre o Brasil, porque não sabe o que “passa na cabeça” do norte-americano.

As declarações foram feitas durante uma entrevista de Bolsonaro ao jornal digital brasileiro Poder360. “O que passa na cabeça de Trump eu não sei. Eu gosto dele, eu sou apaixonado por ele, pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os Estados Unidos”, disse o antigo Presidente brasileiro, depois de ser questionado sobre as tarifas de 50% que os EUA anunciaram sobre produtos vindos do Brasil.

Na mesma entrevista ao jornal digital, Bolsonaro negou que o filho, Eduardo Bolsonaro (que foi eleito deputado mas está a viver nos Estados Unidos, dizendo estar no “exílio” e ser filho do verdadeiro Presidente do Brasil, apesar de Bolsonaro ter dito derrotado nas urnas), esteja envolvido na imposição das tarifas.

Isto apesar de o próprio Eduardo Bolsonaro ter garantido que tem “acesso à Casa Branca” e que Trump não vai recuar — segundo o deputado, escreve a Gazeta do Povo, a única forma de lançar uma negociação sobre as tarifas com os EUA seria amnistiando os manifestantes que contestaram o resultado das eleições presidenciais.

Mas não será preciso Jair Bolsonaro adivinhar o que passou pela cabeça de Trump, porque o próprio já admitiu que o motivo é político. “Taxámos 50% no caso do Brasil porque o que estão a fazer ao ex-Presidente é uma vergonha“, dizia Trump, esta quarta-feira, aos jornalistas na Casa Branca.

“Eu conheço o ex-Presidente e ele lutou muito pelo povo brasileiro. Acredito que ele é um homem honesto e que o que estão a fazer-lhe é terrível”, acrescentou Trump, numa referência ao julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal brasileiro pela tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, após a vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais, e ao pedido de condenação por parte da Procuradoria-Geral do Brasil.

Trump acrescentou ainda que não é “amigo” de Bolsonaro, mas voltou a defendê-lo e a criticar esta investigação: “O Presidente Bolsonaro não é um homem desonesto. Ele ama o povo do Brasil, lutou muito pelo povo do Brasil. Negociou acordos comerciais contra mim pelo povo do Brasil e foi muito duro”, disse, antes de classificar a investigação como uma “caça às bruxas” que “não devia estar a acontecer” e de descrever os brasileiros como “ótimas pessoas”.

Na semana passada, numa carta enviada a Lula da Silva sobre a imposição de tarifas, Trump dizia que o julgamento é “uma vergonha internacional”. “É uma caça às Bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!”, escreveu. Entre os argumentos políticos que apontou, fundamentou ainda a decisão com os supostos “ataques” do Brasil contra “eleições livres”.