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Morreu o antigo dirigente e vice-presidente da bancada do PS José Junqueiro

Este artigo tem mais de 1 ano

O antigo dirigente e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS morreu esta quarta-feira aos 72 anos. Óbito foi transmitido aos deputados por Aguiar-Branco, antes do período de votações.

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José Junqueiro, antigo secretário de Estado, professor aposentado da Universidade de Aveiro, adepto do Sporting e antigo vereador na Câmara de Viseu, foi deputado do PS entre 1995 e 2015

António Cotrim/LUSA

José Junqueiro, antigo secretário de Estado, professor aposentado da Universidade de Aveiro, adepto do Sporting e antigo vereador na Câmara de Viseu, foi deputado do PS entre 1995 e 2015

António Cotrim/LUSA

O antigo dirigente e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS José Junqueiro morreu esta quarta-feira aos 72 anos, óbito que foi transmitido aos deputados pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, antes do período de votações. “Acabei de ser informado que faleceu José Junqueiro, com quem tive o privilégio de ser também deputado em anteriores legislaturas. Assinalo as condolências ao PS e à sua família, certo que expresso o sentimento de pesar de toda a Assembleia da República”, declarou José Pedro Aguiar-Branco.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte de José Junqueiro, apresentando condolências à família e ao PS. “O Presidente da República apresenta condolências à família e amigos e ao Partido Socialista, pelo falecimento de José Junqueiro”, lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República na Internet.

José Junqueiro, antigo secretário de Estado, professor aposentado da Universidade de Aveiro, adepto do Sporting e antigo vereador na Câmara de Viseu, foi consecutivamente eleito deputado do PS entre 1995 e 2015, sempre pelo círculo de Viseu.

Entre outras funções políticas, José Junqueiro foi secretário de Estado da Administração Local (2009-2011) no segundo Governo liderado por José Sócrates e secretário de Estado da Administração Marítima e Portuária (2000-2002) no segundo executivo de António Guterres. Por várias vezes foi membro do Secretariado Nacional do PS, coordenador socialista na Comissão de Equipamento Social e liderou a Federação de Viseu.

Do ponto de vista político, no PS, José Junqueiro foi um dirigente socialista próximo primeiro da liderança de António Guterres entre 1992 e dezembro de 2001 e depois de António José Seguro entre 2011 e 2014.

Com a vitória de António Costa nas eleições primárias socialistas em setembro de 2014, em que derrotou António José Seguro, José Junqueiro deixou de ser candidato a deputado do PS após as eleições legislativas de 2015 e afastou-se da primeira linha da vida política.

PS lembra “carreira exemplar e multifacetada”

O PS lembrou o José Junqueiro, como uma “figura política de relevo, de expressão nacional e local” que teve uma “carreira exemplar e multifacetada”. “Titular de uma carreira exemplar e multifacetada, soube agregar com êxito a ação política à docência universitária e foi uma figura política de relevo, de expressão nacional e local”, lê-se num comunicado do PS publicado no sítio oficial do partido na internet.

O PS saudou “a grata memória que José Junqueiro deixa no seu seio” e manifestou à sua família e amigos as sentidas condolências.

Os socialistas recordam o percurso do antigo governante e deputado, doutorado em Didática das Línguas Clássicas pela Universidade de Aveiro, referindo que “a sua ação política teve uma dimensão autárquica e parlamentar, marcada pela aposta na requalificação de pessoas e serviços”. “A sua experiência governativa ficará para sempre associada à modernização, à simplificação administrativa e à transparência”, apontou o PS.

“Autor de várias publicações na área científica da sua especialidade, mereceu também reconhecimento internacional. Representou Portugal na Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, onde chegou a presidir à Comissão de Cooperação Política e Segurança”, frisam os socialistas na mesma nota.

“Choque e profunda consternação”, Seguro e Presidente da República lamentam morte de José Junqueiro

António José Seguro manifestou, por seu turno, “choque e profunda consternação” pela morte de José Junqueiro, enaltecendo a “dedicação à causa pública e aos valores da democracia e da justiça social”. Através das redes sociais, o ex-secretário-geral do PS reagiu ao “falecimento inesperado de José Junqueiro”, recordando-o como “um destacado militante do Partido Socialista, deputado, membro do Governo e dirigente”.

Seguro enalteceu “um percurso marcado pela dedicação à causa pública e aos valores da democracia e da justiça social”. “Tive o privilégio de trabalhar com ele de forma próxima quando eu liderei o PS e o José Junqueiro exerceu as funções de Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PS, período em que demonstrou competência, capacidade de trabalho, sentido de Estado e lealdade”, elogiou.

Recordando que José Junqueiro “nunca deixou de me dizer o que pensava”, o candidato presidencial referiu que “restam as memórias e as saudades da sua boa disposição e dedicação à causa pública”. “A sua perda é sentida por todos aqueles que, como eu, partilharam com ele ideais, lutas e projetos para um Portugal melhor e para a sua cidade Viseu. À sua mulher Jacinta, aos seus filhos e restante família, endereço as minhas mais sentidas condolências”, acrescentou.

Ferro Rodrigues manifesta pesar pela morte do seu antigo secretário de Estado

O antigo secretário-geral do PS Ferro Rodrigues recordou também aquele que foi seu secretário de Estado no segundo Governo de António Guterres, entre 2000 e 2002. “Soube agora do falecimento de José Junqueiro, meu camarada do PS e secretário de Estado quando exerci as funções de ministro do Equipamento Social. Manifesto a minha tristeza e envio à sua família a minha solidariedade amiga”, escreveu Ferro Rodrigues, numa mensagem enviada à agência Lusa.

“Profundo pesar” em Viseu por morte de homem de causas públicas

A Federação Distrital de Viseu do Partido Socialista descreveu José Junqueiro como uma “figura incontornável” da vida política e social do país e de Viseu, cuja câmara também lamentou. “Foi com profundo pesar que tomámos conhecimento do falecimento de José Junqueiro, figura incontornável da vida política e cívica do nosso país”, escreveu na rede social do Facebook a Distrital de Viseu do PS, da qual foi presidente.

Na nota, lembrou o percurso profissional e político de José Junqueiro e escreveu que em todas as responsabilidades assumidas, “distinguiu-se pelo seu compromisso com a causa pública, a defesa dos valores democráticos e a dedicação ao distrito” de Viseu e ao país. “À esposa Jacinta, aos filhos Raul, José e Luís, e a toda a família, endereçamos os nossos mais profundos pêsames e um abraço fraterno de solidariedade e amizade, neste momento de dor”, acrescentou a Federação Distrital do PS.

Defendeu ainda que “José Junqueiro deixa um legado político e cívico que perdurará na memória de todos os que com ele privaram e trabalharam”.

Também na rede social Facebook, a Câmara de Viseu publicou uma nota de pesar de “enorme consternação” pelo “falecimento precoce do destacado político”.

Com o comunicado apresenta um vídeo com momentos da vida de José Junqueiro, exibido em 21 de setembro do ano passado, Dia do Município de Viseu e altura em que a câmara lhe atribuiu a medalha de Mérito Municipal por “todas as suas atividades exercidas sempre em prol do bem comum”, como, então, sublinhou o autarca Fernando Ruas.

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