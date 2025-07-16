Morreu o antigo dirigente e vice-presidente da bancada do PS José Junqueiro

O antigo dirigente e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS José Junqueiro morreu esta quarta-feira aos 72 anos, óbito que foi transmitido aos deputados pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, antes do período de votações. “Acabei de ser informado que faleceu José Junqueiro, com quem tive o privilégio de ser também deputado em anteriores legislaturas. Assinalo as condolências ao PS e à sua família, certo que expresso o sentimento de pesar de toda a Assembleia da República”, declarou José Pedro Aguiar-Branco.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte de José Junqueiro, apresentando condolências à família e ao PS. “O Presidente da República apresenta condolências à família e amigos e ao Partido Socialista, pelo falecimento de José Junqueiro”, lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República na Internet.

José Junqueiro, antigo secretário de Estado, professor aposentado da Universidade de Aveiro, adepto do Sporting e antigo vereador na Câmara de Viseu, foi consecutivamente eleito deputado do PS entre 1995 e 2015, sempre pelo círculo de Viseu.

Entre outras funções políticas, José Junqueiro foi secretário de Estado da Administração Local (2009-2011) no segundo Governo liderado por José Sócrates e secretário de Estado da Administração Marítima e Portuária (2000-2002) no segundo executivo de António Guterres. Por várias vezes foi membro do Secretariado Nacional do PS, coordenador socialista na Comissão de Equipamento Social e liderou a Federação de Viseu.

Do ponto de vista político, no PS, José Junqueiro foi um dirigente socialista próximo primeiro da liderança de António Guterres entre 1992 e dezembro de 2001 e depois de António José Seguro entre 2011 e 2014.

Com a vitória de António Costa nas eleições primárias socialistas em setembro de 2014, em que derrotou António José Seguro, José Junqueiro deixou de ser candidato a deputado do PS após as eleições legislativas de 2015 e afastou-se da primeira linha da vida política.

PS lembra “carreira exemplar e multifacetada”

O PS lembrou o José Junqueiro, como uma “figura política de relevo, de expressão nacional e local” que teve uma “carreira exemplar e multifacetada”. “Titular de uma carreira exemplar e multifacetada, soube agregar com êxito a ação política à docência universitária e foi uma figura política de relevo, de expressão nacional e local”, lê-se num comunicado do PS publicado no sítio oficial do partido na internet.

O PS saudou “a grata memória que José Junqueiro deixa no seu seio” e manifestou à sua família e amigos as sentidas condolências.

Os socialistas recordam o percurso do antigo governante e deputado, doutorado em Didática das Línguas Clássicas pela Universidade de Aveiro, referindo que “a sua ação política teve uma dimensão autárquica e parlamentar, marcada pela aposta na requalificação de pessoas e serviços”. “A sua experiência governativa ficará para sempre associada à modernização, à simplificação administrativa e à transparência”, apontou o PS.

“Autor de várias publicações na área científica da sua especialidade, mereceu também reconhecimento internacional. Representou Portugal na Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, onde chegou a presidir à Comissão de Cooperação Política e Segurança”, frisam os socialistas na mesma nota.

“Choque e profunda consternação”, Seguro e Presidente da República lamentam morte de José Junqueiro

António José Seguro manifestou, por seu turno, “choque e profunda consternação” pela morte de José Junqueiro, enaltecendo a “dedicação à causa pública e aos valores da democracia e da justiça social”. Através das redes sociais, o ex-secretário-geral do PS reagiu ao “falecimento inesperado de José Junqueiro”, recordando-o como “um destacado militante do Partido Socialista, deputado, membro do Governo e dirigente”.