A primeira semana foi muito mais do que uma rampa de lançamento desta 112.ª edição. Como não acontecia desde 2014, o primeiro dia de descanso chegou apenas após o décimo dia de competição. Só por aí, percebe-se que estamos a falar de um Tour um tanto ou quanto atípico. Apesar de UAE Team Emirates-XRG e Visma-Lease a Bike apresentarem-se com os dois principais blocos desta edição, as quedas teimam em aparecer desde a etapa inaugural e já levaram ao abandono de João Almeida, o principal escudeiro de Tadej Pogacar e que, esta semana, foi eleito pela organização como o melhor gregário da primeira semana. Por entre os bis do esloveno e de Tim Merlier (Soudal Quick-Step), as vitórias ao sprint de Jasper Philipsen e Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) e Jonathan Milan (Lidl-Trek), e os triunfos de Remco Evenepoel (Soudal) e Simon Yates (Visma), Ben Healy (EF Education-EasyPost) era o líder da prova e o primeiro homem a abater… ou talvez não.

Numa altura em que muito se falar das estratégias de Emirates e Visma, a última etapa da primeira semana ficou marcada por mais um duelo taco a taco entre Pogacar e Jonas Vingegaard, com a equipa do primeiro a optar por perder a amarela de forma a reduzir o seu trabalho na chegada aos Pirenéus. “Esperava um início agitado. Felizmente, sobrevivemos. Infelizmente, o João não. Essa é a única deceção. Agora o nosso terreno está a chegar. As montanhas devem ser menos stressantes. Não é um desastre que Healy esteja a vestir a camisola amarela. Vamos ver por quanto tempo ele consegue mantê-la. Ele já deu muito nas fugas. Também cabe aos outros atacar. Normalmente, a segunda semana é de fugas e de etapas de média montanha. Agora será quase tão difícil como a última semana. Acho que já veremos algumas grandes diferenças”, assumiu o campeão do mundo de fundo.

“Queríamos mesmo um ciclista forte na fuga. Tínhamos o Simon [Yates] na fuga. Ele foi incrível. Venceu a etapa e estou muito, muito feliz pelo Simon. Foi um ótimo dia para nós, vencemos a etapa e, sim, pessoalmente, estou feliz com a forma como as minhas pernas estavam hoje [segunda-feira]. Acho que podemos dizer que foi um bom dia. Atacámos para pressionar a Emirates. A Emirates tem uma equipa muito forte e o próprio Pogacar também teve que trabalhar. Eles estiveram muito fortes hoje e bons na defesa. Parabéns para eles. Atacámos para pressionar e, sim, se ele tivesse ficado com a amarela, teria que estar no pódio todos os dias. Isso obviamente exige energia, mas não pensamos muito nisso. Apenas seguimos o nosso próprio plano, que era pressionar a Emirates. Temos uma equipe forte e as minhas pernas estão boas”, revelou Vingegaard depois da décima etapa.

???? Probably the only real opportunity for sprinters during week 2. They'll still have to get over the Pech David climb! ???? Sans doute la seule réelle opportunité pour les sprinteurs pendant cette 2ème semaine. Il faudra malgré tout passer la côte de Pech David !#TDF2025 pic.twitter.com/kllvkK5QDw — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2025

Deste modo, a segunda semana começou com aquela que a organização designou de “provável única oportunidade real para os sprinters“, numa etapa marcada pela presença de honra do treinador de futebol Ronald Koeman. Com partida junto ao Estádio Municipal de Toulouse, e chegada na mesma cidade, as cinco subidas categorizadas em 156,8 quilómetros podiam favorecer novamente a fuga. Apesar de a primeira subida aparecer aos 24 quilómetros, as restantes estavam reservadas para a fase final e o destaque prendia-se com o Côte de Pech David, que aparecia a oito quilómetros da meta, com 800 metros a 12,4% e pendentes de 13%. O dia foi histórico para Evenepoel, que cumpriu a 100.ª etapa em Grandes Voltas.

Ainda antes da partida real, Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) sofreu um furo e teve de trocar a roda traseira, acabando por reentrar no pelotão sem sobressaltos. Os ataques apareceram logo ao quilómetro zero, com Mauro Schmid (Jayco AlUla), Davide Ballerini (XDS Astana) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) a isolarem-se. Na Côte de Castelnau-d’Estrétefonds, o pelotão partiu-se e Healy ficou para trás, juntamente com Evenepoel. Ainda assim, o trabalho da EF Education anulou de imediato o espaço. A 83 quilómetros da meta, Fred Wright (Bahrain-Victorious) e Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) juntaram-se ao trio na dianteira, numa fase em que o ritmo do pelotão estava mais baixo… mas acima dos 50 quilómetros por hora.

A etapa continuou caótica, com muitos ataques no pelotão e o vento a intrometer-se e, a 69 quilómetros, o pelotão voltou a quebrar-se, com Healy e Vingegaard a conseguirem ficar na frente, juntamente com Evenepoel e Pogacar que, apesar de terem ficado praticamente sozinhos e mais atrás, acabaram por agrupar. Depois de um longo período de perseguição, Wout van Aert (Visma), Axel Laurance (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl), Van der Poel e Arnaud de Lie (Lotto) aproximaram-se do grupo dos fugitivos, numa fase em que Schmid e Abrahamsen tinha atacado e os sprinters já estavam arredados da discussão. Em Pech David, Kévin Vauqelin (Arkéa-B&B Hotels) abriu as hostilidades, seguindo-se Matteo Jorgenson (Visma). No alto, Vingegaard desferiu o seu primeiro ataque neste Tour, encontrando resposta de pronto de Evenepoel e Pogacar.

Pouco depois, na descida, Jonathan Narváez (Emirates) tentou arrancar, foi anulado, antes de Pogacar tropeçar na roda traseira de Tobias Halland Johannessen (Uno-X) e caiu. O esloveno levantou-se de imediato e acabou por integrar o grupo, que esperou por si em sinal de respeito. Na frente, Van der Poel acabou por não conseguir chegar ao duo e, ao sprint, Jonas Abrahamsen somou a sua primeira vitória da carreira em Grandes Voltas, curiosamente depois de não ter ido além do terceiro lugar no Tour de 2023 e do segundo no ano passado. Desde 2020 que a Noruega não triunfava na Grande Boucle. O pelotão entrou a 3.28 minutos, sem mais percalços de maior. Assim, Healy chega à alta montanha com 29 segundos de vantagem para Pogacar e 1.29 para Evenepoel.