A Polícia Judiciária (PJ) deteve na segunda-feira um homem, procurado pelas autoridades alemãs por crimes de abuso sexual de crianças e pornografia, na zona de Fernão Ferro, no Seixal (Setúbal), anunciou esta quarta-feira a força judicial.

A detenção do homem de 60 anos decorreu através da Unidade de Informação Criminal da PJ, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciais alemãs em 2021.

Numa nota, a PJ indica que homem já foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva, enquanto aguarda extradição para procedimento criminal.

O detido responde por crimes praticados, “de forma reiterada”, contra dois filhos menores, de 5 e 11 anos, à data dos factos, podendo vir a ser condenado no máximo a 15 anos de prisão.