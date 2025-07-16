Na véspera do debate do Estado da Nação, José Luís Carneiro tenta marcar agenda e enviou ao primeiro-ministro a proposta de criação de uma unidade de coordenação para emergências hospitalares, para responder à crise no setor. “O PS não é só o partido da crítica, está pronto a assumir as suas responsabilidade”, disse o líder socialista na apresentação da proposta de resolução que vai entregar no Parlamento, uma recomendação ao Governo.

No dia seguinte a ter endurecido o tom com Luís Montenegro, após uma reunião do partido onde foi pressionado a marcar as diferenças face à AD, Carneiro enviou uma proposta para São Bento. Isto enquanto continua à espera da resposta de Montenegro ao seu pedido para uma reunião e também à carta que enviou no final da semana passada para um entendimento na Defesa.

A proposta socialista pretende responder ao que Carneiro diz ser “uma crise profunda na coordenação dos meios” e onde aponta “falhas consecutivas” ao Executivo. “Mais uma vez o Governo não foi capaz de encontrar um plano articulado, estruturado para responder à emergência hospitalar, nomeadamente na pediatria, na obstetrícia e também na ortopedia. São falhas consecutivas que mostram falta de segurança, mostram falta de previsibilidade na resposta estruturada à emergência hospitalar”, acusou.

Carneiro apontou muito aos últimos casos no sector, assinalando que “absolutamente inaceitável” que uma mulher que “quer dar à luz, tenha de andar de terra em terra a tocar a campainha dos hospitais para saber se pode ter o seu bebé”.

A solução que apresenta para responder a situações de emergência passa por uma estrutura permanente, com uma equipa especial de cinco elementos a trabalhar no Centro de Coordenação Operacional Nacional, responsável por gerir os meios do INEM, Força Aérea e bombeiros em tempo real. A ideia é que esta unidade passe a verificar, assim que é alertada para uma situação de emergência, a capacidade de resposta nos hospitais mais próximos, providencie os meios necessários e coordene o trajeto até ao destino.

“Garantirá a devida coordenação e articulação entre as funções do Ministério da Saúde, do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Defesa Nacional e ainda a devida articulação com a direção executiva do SNS e também com a Liga dos Bombeiros Portugueses”, garantiu o líder socialista que acredita que a equipa permitirá “ganhos de eficácia e de eficiência na resposta”.

Terá custos estimados de cerca de 800 mil euros, na fase piloto onde o PS prevê que a estrutura possa começar por ser testada em duas regiões, sendo estendida ao plano nacional no prazo de um ano. Segundo o líder do PS, este modelo já foi desenvolvido em outros países europeus, como Reino Unido, Espanha e França, mas também disse que já um modelo semelhante a operar nas regiões autónomas dos Açores e na Madeira.

Ao seu lado, na conferência de imprensa Carneiro teve o antigo comandante nacional da Proteção Civil, André Fernandes, que já tinha sido chamado por Pedro Nuno Santos quando fez os mini estados gerias, na sede do partido, para preparar o programa que levou às últimas legislativas. Estavam também Maria Antónia, membro da direção para a área da Saúde, e os deputados Susana Correia e Miguel Costa Matos.