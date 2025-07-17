A tenista tunisina Ons Jabeur, antiga número dois mundial do ranking WTA, anunciou, esta quinta-feira, uma pausa indefinida na carreira, para priorizar a saúde mental e “redescobrir a alegria de viver simplesmente”, após várias lesões.
“Nos últimos dois anos, esforcei-me muito, lutei contra lesões e passei por muitos desafios. No fundo, há muito que não me sinto feliz no ‘court'”, declarou, numa mensagem publicada nas redes sociais.
Thank you for your support ????????❤️ pic.twitter.com/AiffrjDzU0
— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 17, 2025
A tenista de 30 anos tem batalhado contra lesões, como uma no ombro que a obrigou a retirar-se do US Open de 2024, e outra num joelho que a fez falhar os Jogos Olímpicos Paris2024.
Número dois em 2022, esteve em três Jogos Olímpicos, conquistou cinco torneios do circuito WTA, um deles o Masters 1.000 de Madrid, e foi a três finais de torneios do ‘grand Slam’, todas perdidas, em Wimbledon (2022 e 2023) e no US Open (2022).