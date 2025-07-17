A Câmara do Porto, através da empresa municipal Go Porto, adjudicou por 2,7 milhões de euros a reabilitação de um edifício, no Centro Histórico, para lá se instalar a sede do Balleteatro, que se encontra no Coliseu desde 2015.

O edifício que vai ser alvo de reabilitação pertenceu à União de Freguesias do Centro Histórico e tem duas entradas, uma pela rua Nova da Alfândega e outra pela rua de São Francisco, junto à margem do rio Douro.

O prédio encontra-se numa área classifica pela UNESCO como Património Mundial e o prazo para a sua reabilitação é de 420 dias (um ano e dois meses)a contar a partir da data de consignação da empreitada, que está prevista para os meados de setembro, respondeu esta quarta-feira a Go Porto em resposta à Lusa.

O anúncio do concurso público para a “Reabilitação da Escola de Artes Balleteatro II” foi publicado em Diário da República a 14 de abril e a empreitada foi adjudicada à Atlântinivel — Engenharia e Construção, com sede em Valongo.

Segundo o contrato assinado entre as parte, a decisão de adjudicação foi aprovado pelo Conselho de Administração da Go Porto a 23 de maio e o preço contratual é de 2.699.190,82 euros.

“Com a ‘nova casa’, o Balleteatro será dotado de uma sede própria e permanente, de uma ampliação das suas valências na área da formação em dança e teatro, para crianças e adultos, fomentando a democratização das artes. Passará, ainda, a contar com seis salas de aula (práticas e teóricas), espaço de convívio, bar, instalações sanitárias, zonas de direção, técnicas e de apoio”, pode ler-se na página da Go Porto consultada pela Lusa.

Desde 2015 que o Balleteatro se encontra no Coliseu do Porto. A transferência para as novas instalações, no centro histórico, esteve prevista para 2020, mas foi adiada perante a necessidade de realizar obras no edifício adquirido pela autarquia para o efeito.

Já no final de outubro de 2024, a empresa municipal responsável pela gestão de obras públicas tinha aberto um concurso público para a reabilitação deste espaço pelo preço base de 2,18 milhões de euros, mas “não recebeu propostas válidas”.