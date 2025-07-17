A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH) exigiu que a Venezuela proteja o dissidente Noel Vidal Álvarez Camargo, porque considera que corre risco de vida, após ter sido detido em janeiro.

Num comunicado divulgado na quarta-feira, a CIDH alertou que Camargo “se encontra numa situação de gravidade e urgência, uma vez que os seus direitos à vida e à integridade pessoal correm o risco de sofrer danos irreparáveis”.

A CIDH sublinhou que, Camargo, de 65 anos, foi coordenador do partido político Gente e liderou a plataforma política Comando Com a Venezuela, que apoiou a líder da oposição María Corina Machado na campanha para as presidenciais de 2024.

Camargo terá sido detido em 10 de janeiro por agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, os serviços de informações do regime do Presidente Nicolás Maduro. “O seu paradeiro era inicialmente desconhecido, após a sua detenção e, embora tenha podido receber visitas posteriormente, está detido em regime de incomunicabilidade desde 11 de março”, explicou a CIDH.

A comissão lamentou “uma deterioração progressiva do seu estado de saúde“, “a falta de informações por parte das autoridades sobre o seu estado atual e sobre se está a receber [ou não] cuidados médicos”.

“O Estado [venezuelano] não forneceu informações à CIDH”, sublinhou.

A comissão exigiu ao Estado da Venezuela que adote as medidas necessárias para proteger os direitos à vida, à integridade pessoal e à saúde de Camargo e que garanta que as condições de detenção do dissidente respeitem as normas internacionais.

“Em especial, que proceda imediatamente a uma avaliação médica do seu estado de saúde e a garantir o acesso a cuidados médicos especializados e ao tratamento necessário; assegurar o contacto regular com a sua família e advogados de confiança; e forneça informações sobre a situação das acusações contra ele, incluindo a razão pela qual não foi libertado enquanto aguarda julgamento”, explicou a organização.

A CIDH instou ainda a Venezuela a investigar os alegados factos que levaram à deteroriação da saúde de Camargo.

A comissão sublinhou que, mesmo que Caracas implemente as medidas que exige, isso não afasta “uma possível petição perante o sistema interamericano alegando violações dos direitos protegidos na Convenção Americana e noutros instrumentos aplicáveis”.