O gestor de empresas Marcos Ramos é o candidato da Iniciativa Liberal à Câmara de Porto de Mós nas eleições autárquicas de 12 de outubro para criar mais oportunidades e menos burocracia.

O também coordenador do Núcleo de Leiria da IL adiantou à agência Lusa que pretende ser uma alternativa em Porto de Mós, pois é “possível fazer mais pelo concelho”, ter “uma Câmara que resolva os problemas em vez de complicar e criar mais liberdade para as pessoas trabalharem e viverem bem”.

“Ao mesmo tempo, queremos criar mais oportunidades, com menos burocracia. Temos recebido algum feedback de alguns processos internos da Câmara que demoram algum tempo”, como o licenciamento de novas construções, que se estão a atrasar, denunciou Marcos Ramos.

A IL pretende trabalhar a “transparência e eficiência”, pilares que considera essenciais, sustentados em “sistemas digitais”.

“O desenvolvimento e a sustentabilidade, a atração de novas empresas para a promoção de unidades económicas no concelho e ao mesmo tempo também a mobilidade e a segurança” são prioridades definidas por Marcos Ramos, que alertou para o atravessamento por estradas nacionais, nomeadamente o itinerário complementar 2 (IC2), onde ocorrem atropelamentos.

Reconhecendo que a Iniciativa Liberal ainda “tem pouca implementação no concelho”, o cabeça de lista aponta como meta a eleição de elementos na Assembleia Municipal, para “apresentarem algumas propostas” e contribuírem para “melhorar um pouco mais o concelho”.

Licenciado em Gestão e pós-graduado em Análise Financeira, Marcos Ramos tem 43 anos, é casado e tem um filho. Reside no concelho de Porto de Mós, no distrito de Leiria, desde que nasceu, com algumas pausas para estudos e trabalho, “conhecendo com profundidade os desafios e oportunidades neste município”.

Marcos Ramos é membro fundador e coordenador do Núcleo de Leiria da Iniciativa Liberal desde 2020. Foi também o número dois do partido na lista candidata à Assembleia da República nas legislativas deste ano, atrás de André Abrantes do Amaral.

Nas autárquicas de 2021, o PSD obteve 55,87% dos votos, alcançando quatro mandatos, enquanto o PS tem os outros três.

É também candidato à Câmara de Porto de Mós nas próximas autárquicas, marcadas para o dia 12 de outubro, Jorge Vala (PSD).