A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) criou o programa de financiamento Doutor AP, com o objetivo de em 2025 abrir as portas aos trabalhadores da Função Pública que queiram obter o grau de doutor. O concurso foi aberto no final de 2024 e classificado como “Estímulo à Investigação para Doutoramentos na Administração Pública”. Foram submetidas 467 candidaturas até fevereiro e os candidatos continuam à espera da divulgação dos resultados do concurso — que deveriam ter sido anunciados até ao dia 4 de julho. Da parte da FCT, só encontram silêncio.

A iniciativa destinava-se aos funcionários que detivessem vínculo de trabalho com “qualquer órgão da Administração Pública Central, Regional e local, ou em qualquer empresa do setor empresarial do Estado ou do setor empresarial autárquico, estando em efetividade de funções em qualquer destas entidades”. Na informação divulgada no momento em que o concurso foi aberto, em novembro de 2024, a divulgação dos resultados provisórios estava prevista para “o início de julho”, mais concretamente ao fim de 90 dias úteis desde o encerramento das candidaturas a 24 de fevereiro. O prazo delineado já passou há exatamente duas semanas e, neste momento, os candidatos continuam sem saber se vão receber este financiamento.

“Só consegui que me atendessem uma vez. Disseram-me que as candidaturas tinham sido todas analisadas e que só faltava a homologação dos resultados”, conta ao Observador uma das candidatas à bolsa, que já começou a investigação na área das Ciências Sociais. Esta resposta surgiu no início do mês, quando era previsto que a FCT divulgasse os pareceres oficiais das várias candidaturas submetidas. Desde então, nestas últimas duas semanas, os telefonemas e tentativas de contacto por parte de investigadores com a instituição têm sido diários, e múltiplas vezes por dia, mas a resposta tem sido sempre a mesma.

Dos vários testemunhos recolhidos pelo Observador, o mais frequente tem sido a ausência de esclarecimentos do lado da FCT, com os candidatos a admitirem estar “ansiosos” com a espera às cegas, ao mesmo tempo que não entendem o que poderá estar por detrás deste atraso. Quando se consegue passar a barreira de não ser transferido para o operador do atendimento geral da entidade pública de financiamento, dizem que as classificações “devem ser a qualquer momento”. Mas este “momento” tem-se vindo a alastrar desde o tal início do mês prometido na abertura do concurso.

Alguns questionam até se estão à procura de resultados no canal errado. Habitualmente, o anúncio de atribuição de uma bolsa é apresentado por email ou, desde a segunda metade de 2024, através da plataforma myFCT. Por esta “falha do cumprimento dos prazos”, um dos candidatos refere que não se vai voltar a candidatar a esta bolsa, independentemente do resultado anunciado, sentimento este que é partilhado por outros, que admitem não avançar com a contratualização caso sejam aprovados.

Questionada sobre os motivos que justificam este atraso na afixação dos resultados do concurso, a FCT não respondeu ao Observador em tempo útil.

Além do financiamento que cobre os custos de inscrição, matrícula e propinas no doutoramento (até 2.750€ por ano académico), o programa “Doutor AP” inclui um subsídio de tempo protegido, que garante uma redução de pelo menos 20% no horário de trabalho, durante um determinado período de tempo na obtenção do grau. O objetivo, de acordo com a FCT, é “fortalecer a ligação entre ciência e políticas públicas, ampliando as oportunidades para que mais profissionais aprofundem os seus conhecimentos e desenvolvam soluções inovadoras dentro da Administração Pública”. Serão atribuídas 80 bolsas no total.