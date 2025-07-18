Foi no Miradouro de São Pedro de Alcântara, um “lugar tão lindo e tão simbólico”, onde esta sexta-feira foi assinado o acordo de coligação de esquerda para travar a reeleição de Carlos Moedas como presidente da Câmara de Lisboa. O documento foi assinado pelos quatro cabeças de lista dos integrantes da coligação Viver Lisboa — PS, Livre, BE e PAN — mas todos os partidos estiveram representados pelas suas mais altas instâncias na plateia. José Luís Carneiro, Rui Tavares, Mariana Mortágua e Inês Sousa Real assistiram à cerimónia em foi proposto o começo de uma reação da esquerda a um país “muito desequilibrado à direita”.

Alexandra Leitão foi a peça central na cerimónia da celebração do acordo, realizada dois dias depois da apresentação da recandidatura de Carlos Moedas e mais de quatro meses após a oficialização da sua candidatura a Lisboa, ainda pela mão de Pedro Nuno Santos. A socialista foi a única candidata da coligação a discursar e começou por lembrar António Costa para explicar o simbolismo do local onde a cerimónia ocorreu. Assinalou que foi o ex-primeiro-ministro quem “cumpriu o compromisso de devolver aos lisboetas” aquele miradouro, nos seus tempos à frente da Câmara de Lisboa. O mesmo Costa cuja estratégia para o plano nacional Leitão quis replicar em Lisboa: unir-se à esquerda para afastar a direita do poder.

Depois, explicou que a frente de esquerda foi constituída porque existe “um projeto para Lisboa” que é “muito mais do que a soma das partes”. A antiga governante revelou que o entendimento entre os partidos foi inspirado na candidatura vitoriosa de Jorge Sampaio, em 1989, que, acabado de ser eleito Secretário-geral do PS formou a primeira coligação eleitoral entre socialistas e comunistas na história da democracia portuguesa. Desta vez, o PCP fica de fora, mas o princípio orientador é o mesmo: “Devolver Lisboa aos lisboetas tendo como grande prioridade a habitação pública”.

Para tal, defende um política no sentido de garantir, pelo menos, 20% de habitação pública em Lisboa, regular o alojamento local e garantir quotas obrigatórias de renda acessível em novos empreendimentos imobiliários na capital. Além deste pilar fundamental, a maior parte das propostas anunciadas por Leitão partiram de críticas à governação do atual presidente da Câmara e à degradação dos serviços públicos ao longo do último mandato. A socialista assinalou que a polícia municipal atingiu “mínimos históricos” de meios e investimento e lembrou que o projeto de um metrobus de ligação a Oeiras não passou de “um powerpoint sobre um autocarro”.

“Ao fim de quatro anos de mandato, Carlos Moedas deixa uma cidade mais suja, mais ruidosa, mais caótica e serviços públicos degradados”, disse, fazendo referência ao Smart City Index, no qual Lisboa desceu mais de 40 lugares, nos últimos cinco anos. “Há propaganda, mas não substância. Há imagem, mas não ação”, resume. Teve ainda tempo de responder às acusações do autarca social-democrata que a apelidou de radical. “Num discurso vazio de ideias e de esperança, dizem-se moderados numa cruzada contra radicais, mas deixem-me dizer-vos: radical é não ter uma política de habitação.”

Carneiro apoia escolha “acertadíssima” de Pedro Nuno

José Luís Carneiro esteve presente na cerimónia de assinatura do acordo das esquerdas em Lisboa para declarar o seu apoio a uma candidata que foi escolhida pelo seu antecessor, Pedro Nuno Santos, antes da hecatombe eleitoral do PS, em maio, ter ditado a sua demissão. O novo Secretário-geral assumiu que Alexandra Leitão “foi uma escolha acertadíssima”, porque é uma “personalidade do melhor que o Partido Socialista tem” e assinalando as suas “qualidades cívicas e políticas” enquanto líder parlamentar socialista, secretária de Estado, ministra e professora universitária.

Sobre a coligação dos socialistas com os restantes partidos da coligação Viver Lisboa explicou que foi o “espírito de serviço” que fez com que se juntassem as vontades. Nesse seguimento, descarta o radicalismo apontado por Moedas, dizendo que este não passa de “uma ladainha”. “O que tenho sentido desta candidatura desde a primeira hora é que ela está concentrada nos problemas concretos da vida das pessoas e da cidade”, disse. Carneiro revelou que atualmente vive no município de Lisboa, onde apanha o metro e anda a pé regularmente, para sustentar que tem na “atenção especial”e no “carinho de todos os dias” que falta à cidade.

O socialista assumiu que ganhar a Câmara de Lisboa é um “objetivo político” do partido para as próximas autárquicas, mas não equivaleu uma derrota na capital a uma derrota eleitoral para o PS. Carneiro mencionou as câmaras de outras capitais de distrito, como Coimbra e Porto, cuja vitória colocou no mesmo patamar que Lisboa e reafirmou a prioridade do partido continuar a ser a maior força autárquica do país.

Rui Tavares saúda desbloqueio à esquerda

O porta-voz do Livre assinalou, por sua vez, o aumento do número de nas coligações à esquerda em relação às eleições autárquicas de 2021. À margem da assinatura do acordo, Rui Tavares nomeou algumas das grandes Câmaras do país onde os partidos de esquerda avançam juntos, como Sintra, Coimbra, Albufeira, ainda que estes acordos tenham configurações variáveis.

“Vemos que as coisas estão a desbloquear à esquerda”, disse, acrescentando que “há novidades a caminho” sobre outros acordos autárquicos. Nesse seguimento, Tavares sugeriu que a corrida à Câmara de Lisboa pode ser “o começo” de uma reação da política portuguesa. Isto depois das últimas legislativas em que considera que o país ficou “muito desequilibrado à direita”, fazendo referência às maiores autarquias do país e aos cargos de primeiro-ministro, Presidência da República, Presidente da Assembleia da República — provenientes desse espaço político. “Portugal não é um bom país para viver assim desequilibrado”, afirmou.

O líder do partido passou a mensagem de que o Livre quer provar que consegue ter responsabilidades governativas, depois de ter sido o único partido à esquerda a crescer nas legislativas de maio. No município de Lisboa, foi o quarto partido mais votado, à frente da IL, com 29 mil votos (9,4%). Para justificar a coligação disse que a cidade “precisa de quem a ame mais do que a si mesmo” e disse que a frente de esquerda pode e deve ambicionar a fazer muito melhor do que Carlos Moedas. “Essa seria uma fasquia muito baixa”, disse.

Abordou também a ausência do PCP do entendimento para evitar a reedição da liderança de Moedas. Ao contrário do que defende no plano nacional, para o qual tem sido dos mais criativos a propor cenários de governação à esquerda, Rui Tavares sublinhou que nas eleições autárquicas “é presidente da Câmara quem tem mais um voto”, sublinhando que “não há outra alternativa a Carlos Moedas” além da coligação Viver Lisboa. Avaliando as contas para a maior autarquia do país, acusou ainda o Chega de “fazer o favor” ao atual presidente municipal com a apresentação de um candidato só “para picar o ponto”.

Mariana Mortágua assinalou que a coligação do Bloco com PS, Livre e PAN pode dar “uma esperança de futuro a quem mora e vive em Lisboa”. Ataca igualmente Moedas pelas críticas à coligação, assinalando que a palavra radical pode ter um sentido bom. “Precisamos de transformações radicais e mudar radicalmente o estado dos transportes, do lixo, da sujidade, da sobrelotação da cidade.” Mortágua acusou ainda o atual presidente de criar “uma cidade de elites, para os ricos dos mais ricos” e disse que era tempo de trabalhar para criar um movimento maior do que a soma dos quatro partidos, lembrando também a eleição de Sampaio, em 1989.

Inês Sousa Real afirmou que “depois do passo atrás dado com Carlos Moedas”, é tempo de “uma verdadeira viragem na cidade para que seja comprometida com mais espaços verdes, mais ciclovias e mais bem estar animal”. A porta-voz do PAN assinalou que a coligação Viver Lisboa também está empenhada em combater a pobreza e o desenvolvimento de guetizações ou bairros sociais na capital. “Não queremos trazer políticas importadas para Lisboa, porque não precisamos de mais fábricas de unicórnios, precisamos de Lisboa para pessoas reais e para os seus problemas que têm ficado esquecidos”, concluiu.