Foi lançada uma petição pública com o objetivo de alterar o nome da Aerogare Civil das Lajes, na ilha Terceira, Açores, para Aeroporto Internacional Nuno Bettencourt. O objetivo, segundo a petição citada pelo Diário dos Açores, é fazer uma homenagem ao reconhecido guitarrista nascido na Praia da Vitória em 1966.

“Está na hora de dar um nome digno ao aeroporto da ilha Terceira. Um nome que ecoe além do arquipélago. Um nome que orgulhe a ilha Terceira e os Açores“, pode ler-se na petição, que acrescenta: “Se a Madeira tem o Cristiano Ronaldo, está na hora da Terceira ter o seu ícone: uma estrela de rock, um verdadeiro Deus da guitarra”.

A proposta partiu de Philip Pontes, após o concerto de despedida de Ozzy Osbourne e dos Black Sabbath, realizado no dia 5 de julho em Birmingham, Reino Unido. Nuno Bettencourt, convidado pessoal do vocalista, participou em 12 temas ao longo da noite, tendo sido uma das presenças mais destacadas num evento que reuniu nomes icónicos como Metallica, Guns N’ Roses, Steven Tyler e Alice in Chains. Para o autor da petição (que já conta com mais de 200 assinaturas), a presença do músico português evidencia o reconhecimento global como músico e o respeito que conquistou no meio artístico internacional.

O concerto “foi um verdadeiro desfile de estrelas e o Nuno Bettencourt participou em 12 músicas a convite pessoal do Ozzy Osbourne, o que mostra o respeito que todos estes artistas têm por ele. O Nuno é, realmente, uma personalidade muito importante na música, especialmente na guitarra”, afirmou Philip.

Deste modo, associar o nome de Bettencourt ao aeroporto terceirense é um ato de reconhecimento justo por parte da região, defende. “A Terceira é, realmente, uma ilha muito rica culturalmente e, para mim, dar o nome do Nuno Bettencourt ao aeroporto da Terceira seria sinónimo de respeito pelo artista e pela cultura, que é tão característica da ilha Terceira”, sublinhou Philip ao jornal açoriano.

Bettencourt é conhecido mundialmente como guitarrista da banda Extreme, com especial destaque para a canção More than Words, que interpretou ao lado de Gary Cherone e que soma quase 800 milhões de reproduções na plataforma Spotify.