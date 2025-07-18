O governo do Eswatini confirmou esta quarta-feira que se encontram detidas em prisões do país cinco homens que foram deportados dos Estados Unidos, onde a administração as classificou como “monstros perversos“. O acordo assinado entre a pequena monarquia africana e Washington gerou críticas por parte da oposição interna e de organizações de Direitos Humanos. “É racismo claro pensar que África é uma lixeira para [ser utilizada por] Donald Trump”, declarou um grupo da sociedade civil exilado na África do Sul à CNN.

O anúncio das deportações foi feito na quarta-feira por Tricia McLaughlin, porta-voz do Departamento de Segurança Interna. “Este voo levava indivíduos tão bárbaros que os seus países de origem se recusaram a recebê-los de volta”, escreveu, numa publicação nas redes sociais, em que identificou os cinco homens deportados como cidadãos do Vietname, Jamaica, Laos, Cuba e Iémen, que estavam a cumprir penas de prisão por crimes que vão de homicídios a violação.

À CNN, Thabile Mdluli, porta-voz do governo da antiga Suazilândia, confirmou que os imigrantes tinham chegado ao país, onde estão detidos em celas de isolamento, pelo que não “representam qualquer ameaça ao país e aos cidadãos”. No entanto, Mdluli não detalhou em que prisões se encontram ou até quando permanecerão detidos no Eswatini. A porta-voz afirmou ainda que a sua deportação foi resultado de uma longa negociação com os Estados Unidos e que as negociações se fazem agora com a Organização Internacional para as Migrações de forma a “facilitar a passagem destes reclusos para os seus países de origem”.

Esta não é a primeira vez que a administração de Donald Trump deporta cidadãos estrangeiros para países africanos. No final de maio, oito pessoas terão sido deportadas para o Sudão do Sul, numa violação de uma ordem judicial, que entretanto foi revertida pelo Supremo Tribunal. Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Etiópia acusou Washington de “estar a aplicar pressão considerável nos países africanos para aceitarem” imigrantes deportados dos Estados Unidos.

As preocupações que alimentam as críticas regionais vão além da segurança interna que Mdluli endereçou. O Fórum Multilateral, que reúne vários grupos da sociedade civil, considerou que o acordo põe em causa “a soberania e a dignidade” em troca de “conveniência política”. Já o partido da oposição PUDEMO olhou para “as comunidades que já são vulneráveis” a enfrentar ondas de crime. “O nosso país não pode ser tratado como uma lixeira para aqueles considerados inaptos para viver noutros sítios”, lê-se num comunicado do partido enviado à CNN. A expressão é partilhada pelo grupo exilado Rede de Solidariedade da Suazilândia, que destaca que as prisões suazi “já estão sobrelotadas” e não asseguram mais do que uma refeição diária aos reclusos.

As violações de Direitos Humanos não são registadas apenas nas prisões. A Al Jazeera sublinha as características absolutistas deste regime monárquico, acusado de silenciar a oposição com recurso à violência. Exemplo disso, escreve o canal qatari, foram os protestos pró-democracia de 2021, em que dezenas de pessoas foram mortas e opositores políticos foram condenados a décadas de prisão por terem participado.