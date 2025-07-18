A Ordem dos Frades Menores Conventuais vai deixar Viseu em outubro, devido ao número insuficiente de frades para constituírem uma comunidade, anunciou esta sexta-feira a diocese.

Numa nota de imprensa, a Diocese de Viseu explicou que, neste momento, a ordem franciscana — que desenvolve a sua missão na Igreja dos Terceiros, desde 1998 — conta apenas com dois frades e que o mínimo por comunidade são três.

“Nós, como frades franciscanos, devemos viver em comunidade e, neste momento, como somos só dois, não somos uma comunidade. Estamos apenas dois frades, o mínimo seriam três e o ideal seriam pelo menos quatro”, explicou José Carlos, que tem continuado a missão em Viseu com Francesco Ervas.

José Carlos assumiu, em 2021, o cargo de Delegado Provincial, o que implica que passe mais tempo fora e tenha de se ausentar muitas vezes de Portugal. Há cerca de quatro anos, ficou também responsável pela pasta da Pastoral Diocesana do Ensino Superior, uma responsabilidade que irá agora deixar. “Sempre fizemos um trabalho conjunto, com a preocupação de acolher os jovens estudantes na grande família da pastoral”, frisou o frei, contando que este trabalho teve a colaboração do grupo Coração Jovem, que ajuda nas orações, em especial a de Taizé.

Atualmente, encontram-se em Portugal sete frades italianos e três portugueses, distribuídos pelas comunidades de Coimbra, Lisboa e Viseu. Segundo José Carlos, a falta de frades que afeta Viseu é também sentida noutras comunidades do mundo. “A idade dos frades aumenta, as doenças aparecem e os jovens são sempre menos. No norte de Itália vamos fechar seis casas. Na Europa somos cada vez menos, mas em África e Ásia estamos em crescimento, são os sinais dos tempos”, afirmou.

Esta ordem franciscana tem como missão “viver e testemunhar o Evangelho, segundo o espírito de São Francisco, seguindo a Cristo, pobre e humilde, numa vida comunitária e fraterna, simples e aberta a qualquer missão”, explicou a diocese, que está a acompanhar esta fase de transição.

No dia 5 de outubro, irá realizar-se uma celebração de despedida na Igreja dos Terceiros, com a presença do bispo de Viseu, do ministro Provincial do Norte de Itália e de frades que passaram pela diocese.