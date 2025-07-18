O novo concelho de administração da Caixa Geral de Depósitos foi eleito esta sexta-feira. Apesar de Paulo Macedo se manter como era esperado presidente da comissão executiva (para um terceiro mandato), há muitas mudanças na comissão executiva do banco com a substituição de quatro administradores.

De saída estão José João Guilherme, Nuno Carvalho Martins, Maria Martins Ferreira e Paula Cândido Geada. Entram Ana de Sousa Carvalho, António Alves Valente, Bárbara Costa Pinto e Luís Pereira Coutinho. Mantêm-se neste órgão, João Tudela Martins, Madalena Carvalho Talone e Francisco Cary que sobe a vice-presidente da comissão executiva, segundo comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O presidente não executivo do conselho de administração continua a ser António Farinha Morais, mas há também novidades nos não executivos, nomeadamente na comissão de auditoria para a qual é indicado Eduardo Stock da Cunha que foi o presidente do Novo Banco enquanto este era um banco de transição, antes de ser vendido à Lone Star. Outra alteração é a entrada de João Moreira Rato, que passou pela administração do BES e do Novo Banco no período da resolução. De saída está Luís Nazaré.

Os novos órgãos sociais da Caixa iniciam funções a partir do dia 19 de julho, na sequência da deliberação unânime por escrito do Estado e da conclusão da avaliação de adequação dos escolhidos para as funções (fit and proper) por parte do Banco Central Europeu.