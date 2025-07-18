A vereadora sem pelouros do PSD da Câmara de Barrancos, Dalila Guerra, morreu esta sexta-feira devido a doença, informou esta sexta-feira a autarquia em comunicado.

Dalila Guerra, de 52 anos, foi administrativa e técnica superior na área de engenhara civil na Câmara de Barrancos, desde 1993. Era membro da distrital do Partido Social Democrata (PSD) de Beja, tendo sido mandatária distrital da candidatura de Luís Montenegro à liderança do partido em 2022.

Atualmente, exercia funções de vereação pela coligação PSD/CDS-PP “Tempos de Mudança” na autarquia.

Em comunicado, a autarquia “manifesta o mais profundo pesar”, reconhecendo “a sua entrega e dedicação, numa vida profissional ligada a esta câmara municipal”, dedicando-se “com competência, determinação e entusiasmo à causa pública em prol de Barrancos”.