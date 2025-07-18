O antigo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro diz não ter quaisquer dúvidas de que será condenado pelo Supremo Tribunal de Justiça no âmbito da investigação por obstrução à justiça e coação, porque a justiça brasileira o “quer” condenar.

“Eu não tinha que responder ao STF, mas à primeira instância. Eles querem me condenar. E não há a menor dúvida de que eu já estou condenado, tanto que nem estou sendo julgado pelo plenário. Não tenho dúvidas da condenação”, disse Bolsonaro numa entrevista à Agência Reuters, no dia em que a sua casa foi alvo de buscas e em que foi sujeito a várias medidas de coação, incluindo pulseira eletrónica e prisão domiciliária durante o período noturno.

Além da sua casa, também o seu gabinete e a sede do Partido Liberal, em Brasília, foram esta sexta-feira alvo de buscas por parte da Polícia Federal, no contexto de uma investigação do Supremo Tribunal Federal que investiga Bolsonaro pelos crimes de obstrução à justiça e coação.

O juiz Alexandre de Moraes decretou ainda várias medidas de coação a que Bolsonaro ficará sujeito: terá de usar pulseira eletrónica, fica impedido de usar as redes sociais e não pode contactar embaixadores, diplomatas estrangeiros, o filho Eduardo Bolsonaro e os restantes réus. No regime de pulseira eletrónica, Bolsonaro fica impedido de sair de casa durante a noite (19h-7h) e aos fins-de-semana.

O Supremo Tribunal Federal está a investigar Bolsonaro por, alegadamente, ter tentado influenciar a justiça brasileira nos processos em que o antigo Presidente está envolvido — incluindo na investigação à tentativa de golpe de Estado na invasão da Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. Nestes esforços para influenciar a justiça brasileira estará também envolvido o filho, Eduardo Bolsonaro, que vive nos EUA.

Na entrevista à Reuters, Bolsonaro acusa o Supremo de agir rapidamente só por ser ele o alvo. “Nunca se viu um processo tão rápido como o meu”, afirmou Bolsonaro, que também classificou como “covardia” a decisão judicial de o proibir de contactar com o filho Eduardo.

O antigo Presidente brasileiro foi ainda questionado sobre alguns elementos do processo, incluindo o facto de ter sido encontrada uma pen drive na casa de banho de sua casa e ainda cerca de 14 mil dólares e 8 mil reais em dinheiro (quando, de acordo com a lei brasileira, qualquer quantia acima de 10 mil dólares tem de ser declarada).

Bolsonaro disse não saber o que estava na pen que foi apreendida. “Eu nunca abri um pen drive na vida. Se eu tivesse algo comprometedor, não estaria em casa, eu não sou criminoso, tanto é que meu telefone não tem senha”, sublinhou. Quanto ao dinheiro, o antigo Presidente sublinhou que o tinha em casa para “futuras viagens” e que tinha a documentação que comprovava a sua legitimidade. “Eu tenho o recibo do Banco do Brasil, foi fotografado pela Polícia Federal. O dinheiro é meu mesmo. O ano que vem, se eu tivesse o dólar em casa, estaria declarado no Imposto de Renda.”

Para Bolsonaro, tudo não passa de uma investigação “política”. O antigo Presidente também não compreende a medida de coação que o priva de liberdade, e que foi justificada com o perigo de fuga. “Nunca cogitei sair do Brasil”, afirmou na entrevista. “Este processo que estou sofrendo é político, não é normal. Eles querem me tirar do jogo político para o ano que vem.” Dizendo-se “o único, segundo pesquisas, que pode ganhar a Lula”, Bolsonaro garantiu: “Eu sou o candidato para 2026.”

Na entrevista à Reuters, Bolsonaro falou também sobre os Estados Unidos, Donald Trump e as tarifas que o governo norte-americano tem imposto às importações oriundas de vários países do mundo. “Não interferi na tarifa de 50%”, garantiu Bolsonaro, respondendo à suspeita do Supremo Tribunal de que as ações do antigo Presidente e do seu filho Eduardo teriam configurado uma tentativa de interferir na política económica brasileira.

Sublinhando que os EUA têm um encarregado de negócios, e não um embaixador, em Brasília, Bolsonaro diz que tinha a ideia de o procurar “para conversar sobre as tarifas”, mas não para interferir. “Eu nunca darei conselhos para o Trump, os EUA são um exemplo para nós, e não nós um exemplo para ele”, disse.

Bolsonaro afirmou que, se fosse ele o Presidente, a situação do Brasil seria “igual à da Argentina”, liderada por Javier Milei. “O Trump gosta muito do Milei, gosta muito de mim, não podemos negar isso aí. Ele convidou para a sua posse quatro chefes de Estado e eu, que era ex-Presidente, e o Alexandre de Moraes não me permitiu ir — ele é o ditador-mor do Brasil”, sublinhou. “O Trump já declarou que, quando eu era Presidente, foi a primeira vez que ele teve, no Brasil, um Presidente que respeita os EUA.”

Na entrevista, Bolsonaro atirou contra o atual governo brasileiro, liderado por Lula da Silva, e também contra o grupo dos BRICS, que diz ter-se transformado num clube de ditadores e criminosos de guerra. “Se o Brasil continua a negociar petróleo com a Rússia, a tarifa [dos EUA] pode subir para os 100%”, afirmou.

Posicionando-se como a pessoa certa para alinhar o Brasil com os EUA de Donald Trump, Bolsonaro afirmou mesmo: “Se eu tivesse o passaporte [confiscado desde 2024], pediria uma audiência para visitar Donald Trump. Pediria e, se ele aceitasse, falaríamos sobre os assuntos do Brasil. Todos os países que sofreram algum tipo de tarifas foram sujeitos a negociações. Lula ainda não falou com Trump.” Neste contexto, Bolsonaro também afirmou que lhe parece “natural” que as grandes empresas tecnológicas queiram sair do Brasil.

De resto, Bolsonaro negou também que o seu filho, Eduardo Bolsonaro, esteja a fazer lóbi em Washington para que o governo de Trump imponha sanções contra o juiz Alexandre de Moraes, algo que a imprensa norte-americana tinha noticiado.