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O Kremlin afirmou esta sexta-feira que fará o possível para “minimizar” as consequências das sanções europeias recém-anunciadas, prometendo que estas terão “efeitos negativos” para os países que as impuseram.

“É claro que será necessário analisar o novo pacote [de sanções] para minimizar as consequências”, reagiu o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante a habitual conferência de imprensa diária.

“Mas, além disso, cada novo pacote acrescenta um efeito negativo para os países que se juntam a ele”, acrescentou, considerando que se trata de uma “arma de dois gumes”.

“Declarámos repetidamente que consideramos estas restrições unilaterais ilegais e que nos opomos a elas”, disse Dmitri Peskov. No entanto, a Rússia “já adquiriu uma certa imunidade”, garantiu. “Adaptámo-nos à vida sob sanções”, acrescentou.

A União Europeia (UE), caso o Presidente russo, Vladimir Putin, persista na sua ofensiva contra a Ucrânia, lançada em 2022, aprovou em Bruxelas o 18.º pacote de sanções contra a Rússia por causa da invasão à Ucrânia, “um dos maiores”, que limita o acesso de bancos russos a financiamento e pretende “banir” os gasodutos.

A UE acabou de aprovar um dos maiores pacotes de sanções contra a Rússia até hoje”, escreveu a alta-representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, nas redes sociais.

Kaja Kallas sustentou que as sanções “cortam ainda mais o orçamento de guerra do Kremlin e perseguem os mais 105 navios da ‘frota fantasma’, dos facilitadores, e limitam o acesso dos bancos russos a financiamento”.

A ex-primeira-ministra da Estónia acrescentou que os gasodutos Nord Stream também “vão ser banidos” e que a indústria militar russa “será mais pressionada”, assim como as instituições financeiras chinesas que “permitem escapar às sanções” aplicadas até ao momento.

A UE também vai “bloquear a exportação de tecnologia utilizadas em drones [os veículos aéreos sem piloto e tripulação que a Rússia tem utilizada para depauperar os sistemas de defesa antiaérea que a Ucrânia utiliza]. Kaja Kallas anunciou que a UE também vai atingir a Rosneft, uma das maiores refinarias russas, localizada na Índia, e as pessoas que estão a “doutrinar as crianças ucranianas”.

A alta-representante da UE para a diplomacia esperava a aprovação no início da semana, mas chegou três dias depois de ser ultrapassado um impasse com Bratislava por causa do fim da utilização do gás russo.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou a aprovação das sanções, considerando que é um golpe “no coração da máquina da guerra” da Rússia, que inclui os setores bancário, energético e da indústria militar.

“Vamos continuar até Putin acabar com esta guerra”, completou.