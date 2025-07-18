O Provedor de Justiça alerta, num relatório esta quinta-feira divulgado, para a dificuldade dos cidadãos em acompanharem as alterações frequentes aos regimes de tributação de rendimentos, incluindo o IRS Jovem, e de incentivo à fixação em Portugal.

“Só entre 2014 e 2024, o Código do IRS foi revisto trinta e duas vezes. A volatilidade observada impede a consolidação de regras, deixando os contribuintes num quadro de permanente incerteza e confusão“, lê-se no relatório de atividades de 2024 do Provedor de Justiça, esta quinta-feira entregue na Assembleia da República.

No caso do IRS Jovem, introduzido em 2020, a legislação foi alterada por cinco vezes noutros tantos anos, modificando os limites etários dos beneficiários, a duração dos benefícios e as percentagens de isenção.

“Esta instabilidade legislativa comprometeu a previsibilidade e clareza do regime, dificultando o seu entendimento e, consequentemente, a sua utilização por jovens contribuintes“, salienta o Provedor de Justiça.

Segundo o relatório, os emigrantes têm também tido dificuldade em compreender e aceder em tempo útil aos regimes fiscais de incentivo à fixação em Portugal.

“Várias foram as queixas recebidas, nomeadamente de emigrantes portugueses, relatando dificuldades em identificar a aceder ao regime fiscal mais favorável, tendo em conta a complexidade das opções disponíveis: o regime dos residentes não habituais, criado em 2009 e, entretanto, revogado; o regime dos ex-residentes, com alterações em 2022 e 2023; ou o designado incentivo fiscal à investigação científica e inovação, que entrou em vigor em 2024”, revela o Provedor de Justiça.

Em 2024, a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, recebeu 9.087 queixas, o número mais baixo dos últimos seis anos, 4,5% das quais relacionadas com fiscalidade.

O relatório desta quinta-feira entregue no parlamento foi concluído “na especial circunstância de vacatura do cargo” de Provedor de Justiça, uma vez que Maria Lúcia Amaral tomou posse, em 05 de junho, como ministra da Administração Interna.