Seis urgências vão estar fechadas no sábado e sete no domingo, sendo duas de Pediatria e as restantes de Ginecologia e Obstetrícia, indica o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) consultado pela Lusa às 10h45 desta sexta-feira.
As urgências de Obstetrícia e Ginecologia dos hospitais de Almada (Garcia de Orta), Setúbal, Aveiro e Leiria e a de Ginecologia de Vila Franca de Xira vão estar encerradas no sábado, o mesmo acontecendo com a urgência de Pediatria de Vila Franca de Xira.
No domingo estarão fechadas as urgências de Ginecologia/ Obstetrícia de Almada, Setúbal, Vila Franca de Xira, Santarém, Aveiro e Leiria, mantendo-se igualmente encerrada a urgência de Pediatria em Vila Franca de Xira.
Esta sexta-feira estão encerradas quatro urgências de Ginecologia e Obstetrícia: Aveiro, Santarém, Barreiro e Almada.
Quanto às urgências referenciadas, que apenas recebem casos encaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24, o portal indica que funcionarão neste regime no sábado e no domingo as urgências pediátricas do Hospital Amadora-Sintra (entre as 00h00 e as 08h00 e as 20h00 e 24h00) e do Hospital Beatriz Ângelo (Loures).
Também a funcionar neste regime de referenciação estão as urgências de Obstetrícia e Ginecologia dos hospitais de Braga e S. Francisco Xavier (Lisboa), tanto no sábado como no domingo.
Esta sexta-feira, o portal indica que estão referenciadas as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do São Francisco Xavier e do Hospital de Braga, assim como a urgência de Pediatria do Amadora-Sintra, esta última durante a noite (das 20h00 às 24h00).
As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.