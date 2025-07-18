O valor total de contratos de empreitadas de obras públicas celebrados e registados até junho aumentou 67%, em termos homólogos, para 2.828 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Segundo o barómetro da AICCOPN, nos primeiros seis meses deste ano, o montante global das empreitadas e de obras públicas objeto de celebração de contratos e registo no Portal Base atingiu 2.828 milhões de euros, contra 1.697 milhões de euros um ano antes.

Deste valor, 2.276 milhões de euros foram resultado de concursos públicos, representando “um crescimento significativo de 85% face ao valor registado no mesmo período de 2024”. A AICCOPN refere ainda que os contratos de empreitada celebrados nas modalidades de ajusto direto e consulta prévia recuaram 18%, para 287 milhões de euros.

Desde o início do ano, foram lançados concursos de empreitadas de obras públicas no valor de 5.894 milhões de euros, numa subida de 7% em relação aos 4.494 milhões de euros. Assim, a AICCOPN destacou que o “diferencial entre os contratos celebrados e os concursos de empreitadas lançados na mesma modalidade ascende a 3.618 milhões de euros desde o início do ano”.