A CDU/Porto vai propôr, na reunião de executivo de segunda-feira, que a autarquia inste o Governo a tomar medidas para a criação de uma rede pública de creches e que promova o alargamento da gratuitidade ao ensino pré-escolar.

Na proposta, consultada este sábado pela Lusa, a vereadora Joana Rodrigues defende que é necessário alargar as vagas em creches públicas a todos os bebés até aos três anos e quer que o Governo identifique edifícios do Estado espalhados pela cidade do Porto e que assegure os investimentos necessários para aumentar as vagas.

A CDU justifica o pedido de alargamento da rede pública de creches com a necessidade do combate ao défice demográfico e relembra que, de acordo com o Centro de Planeamento e Avaliação de Políticas Públicas, a gratuitidade das creches encontra “limitações na oferta de lugares nos equipamentos públicos e IPSS, o que restringe a sua universalização”.

A nível distrital, o Porto “apresenta-se como um dos territórios com menor cobertura de creches face à população residente (35%)” o que, a nível municipal, a vereadora considera que não pode ser “descurado”, dizendo que há pais optam procurar creches no local de trabalho ao invés do local de residência.

No Porto, existem 48 instituições ao abrigo do Programa “Creche Feliz”, representando um total de quase duas mil crianças abrangidas, um número que a CDU afirma ser “insuficiente”.

“A realidade tem confirmado que existe escassez na oferta e que as famílias não conseguem encontrar soluções de creches que sirvam as suas necessidades, confrontando-as com incerteza, longas listas de espera e com a possibilidade de ter de deixar de trabalhar para tomar conta dos seus filhos, ou ter de adoptar formas de trabalho à distância, ou ainda encontrar soluções que não as institucionais”, pode ler-se na proposta.