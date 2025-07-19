Um homem morreu este sábado quando participava numa prova de natação de águas abertas na Baía de Cascais, Lisboa, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, as autoridades referem que o homem, de 53 anos e nacionalidade espanhola, foi resgatado das águas depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória quando participava na prova de dez quilómetros SWIM GP Oeiras-Cascais.

Os “elementos da equipa médica da prova” retiraram a vítima da água para a praia de São Pedro do Estoril e foram tentadas, sem sucesso, manobras de reanimação até à chegada dos tripulantes da Estação Salva-vidas e dos elementos dos bombeiros.

“Na sequência de um alerta recebido pelas 12h50, através da organização da prova, a informar para um nadador em paragem cardiorrespiratória, foram de imediato ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, bem como tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais”, refere a AMN.

Para o local, foram elementos da equipa médica da prova, dos Bombeiros Voluntários do Estoril e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

“Posteriormente, o homem foi encaminhado, em estado muito grave, para uma unidade hospitalar, onde foi declarado o óbito”, e o caso foi entregue ao Comando Local da Polícia Marítima de Cascais.