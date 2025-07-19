Um incêndio deflagrou este sábado na freguesia de Alcanede, distrito de Santarém, chegando a envolver mais de 160 operacionais e quatro meios aéreos no combate, entrando em fase de resolução pouco depois, disse fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado cerca das 18h24, e o incêndio “começou com muita intensidade, numa zona de eucalipto e mato. Foi pedido reforço de meios que neste momento já estão a retrair”, detalhou à Lusa fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo.

O combate chegou a envolver 167 operacionais, 42 meios terrestres e quatro meios aéreos, sendo que parte destes meios, estavam já a ser retirados, cerca das 19:40, incluindo os aéreos, adiantou a mesma fonte.

O incêndio, que deflagrou próximo da localidade de Aldeia da Ribeira, na freguesia de Alcanede, não chegou a colocar em risco pessoas nem habitações.