O SIRESP, rede de comunicações de emergência, do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Norte teve uma falha de duas horas, devido a um problema informático, disse este sábado à Lusa fonte do sindicato dos técnicos de emergência.

Tratou-se de um problema informático relacionado com as consolas no CODU Norte e a avaria ficou resolvida cerca das 20h30, segundo uma fonte do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).

A rede de comunicações Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) tem estado envolvida em polémicas desde que foi criada, tendo sofrido as maiores alterações após as falhas no combate aos incêndios de 2017, na região centro.