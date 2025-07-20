Mais três pessoas foram detidas no sábado no Boom Festival por tráfico de droga, em Idanha-a-Nova, elevando para sete o número de detidos no evento, anunciou este domingo a Polícia Judiciária (PJ).

Os três detidos, com idades entre os 32 e 52 anos, são suspeitos do crime de “tráfico de estupefacientes, quando efetuavam vendas de estupefacientes a participantes do evento Boom festival 2025, que decorre em Idanha-a-Nova”, refere a PJ.

Nestas detenções, foram apreendidas “34 pastilhas de MDMA, 43 gramas de MDMA em pó, 30 micro selos impregnados de LSD, 200 microgramas de LSD líquido, 2 mil cogumelos alucinogénios e ainda 11 mil euros em dinheiro proveniente das vendas”.

A operação policial foi liderada pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda com o apoio da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, da Diretoria do Centro e do Laboratório de Polícia Científica.

Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial e os inquéritos estão a ser geridos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Castelo Branco.

Na sexta-feira, segundo dia do festival, foram detidos quatro suspeitos de tráfico de droga em flagrante delito.

Na ocasião, detidos “encontravam-se a vender diversos estupefacientes, tendo sido apreendidas 354 pastilhas de MDMA; 53 gramas de MDMA em pó; 31 gramas de DMT (mistura de espécies vegetais); 18 “vapers” contendo DMT (e 5 aparelhos para fumar); 325 micro selos impregnados de LSD; 69 pirâmides impregnadas de LSD; 750 microgramas de LSD líquido; 135 pastilhas contendo 2CB; 63 gramas de Ketamina; 54 cogumelos alucinogénios e mescalina”.

A edição deste ano do Boom Festival arrancou na quinta-feira e termina dia 24 numa herdade de Idanha-a-Nova.

Os 40 mil bilhetes postos à venda para o Boom Festival esgotaram em dois dias e foram vendidos para 169 países.

A 15.ª edição tem como tema “The ritual of dance” e o número de bilhetes postos à venda é intencionalmente limitado, para garantir harmonia entre a presença humana e o ambiente natural dos 150 hectares da ‘Boomland’.

O Boom Festival oferece 21 áreas de programação e conta com a presença de 1.128 artistas de 29 nacionalidades, sendo que o destaque para este ano, vai para uma escultura de Michael Benisty.