Os Fat Freddy’s Drop anunciaram a “morte inesperada” do seu membro fundador Chris Faiumu, aos 52 anos. A notícia, escrevem nas suas redes sociais, foi recebida na passada quarta-feira como “uma mudança sísmica no nosso mundo”, sem adiantarem a causa.

Mais conhecido como Mu e DJ Fitchie, a banda neo-zelandeza despediu-se de uma figura “talismânica, mestre de produção, DJ e irmão, Chris Ta’aloga Faiumu”.

Uma das mais populares bandeiras musicais da Nova Zelândia, os Fat Freddy’s Drop formaram-se em 1999, emergindo da já estabelecida carreira de Faiumu, que se lançou ao vivo na experimentação instrumental e vocal, ao estilo de jam band. Mu conhecera Dallas Tamaira, o vocalista e compositor do grupo quando trabalhou como engenheiro de som na digressão do espetáculo Pacific Underground, uma produção teatral que contava com Dallas no papel principal.

Exportando para todo o mundo a sua combinação de dub, reggae, soul, e rhythm and blues, também a nível doméstico elevaram a fasquia com o seu primeiro álbum de estúdio, em 2005, que se tornou rapidamente o terceiro disco mais vendido de um artista neozelandês. Com mais de 100 mil cópias vendidas, agarraram também um lugar no top 40 ao longo de dois anos. Dois anos antes, já haviam hasteado uma bandeira na Europa, onde haveriam de atuar praticamente todos os anos, com o single “Midnight Marauders”.

Nascido e criado no subúrbio de Wellington de Wainuiomata, Faiumu era o quinto filho de pais imigrantes samoanos. Foi ainda jovem, durante a frequência do Scots College, que granjeou a alcunha de “Mu”, que simplificava o seu apelido, e que acabaria por pegar.

Os Fat Freddy’s Drop atuaram pela última vez em Portugal no dia 30 de julho de 2024, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, como parte do festival Ageas Cooljazz, e no âmbito das celebrações dos 25 anos da banda.