Morreu o "príncipe adormecido" saudita que estava há 20 anos em coma

Morreu o príncipe saudita Al Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud, o filho mais velho do príncipe Khaled bin Talal Al Saud, a0s 36 anos. Al Waleed estava em coma desde 2005, quando sofreu um acidente de viação aos 15 anos e teve uma hemorragia cerebral, ficando amplamente conhecido como o “príncipe adormecido”. Foi o pai que anunciou a sua morte através de um comunicado no X.

“Ó alma tranquila, retorna ao teu Senhor, satisfeito e agradável [a Ele], e entra entre os Meus servos, e entra no Meu Paraíso”, escreveu o príncipe Khaled bin Talal Al Saud, membro proeminente da família real saudita e neto do rei Abdulaziz, fundador da Arábia Saudita moderna. “Com corações cheios de fé no decreto e destino de Allah, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos nosso amado filho, o príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, que Allah tenha misericórdia dele, que morreu hoje à misericórdia de Allah”. O pai anuncia ainda que o funeral decorre este domingo e que dura por três dias, até a próxima terça-feira.