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Morreu o "príncipe adormecido" saudita que estava há 20 anos em coma

Este artigo tem mais de 1 ano

Al Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud sofreu um acidente aos 15 anos e estava em coma desde então. Foi o pai a anunciar a morte do filho, aos 36 anos.

Morreu o príncipe saudita Al Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud, o filho mais velho do príncipe Khaled bin Talal Al Saud, a0s 36 anos. Al Waleed estava em coma desde 2005, quando sofreu um acidente de viação aos 15 anos e teve uma hemorragia cerebral, ficando amplamente conhecido como o “príncipe adormecido”. Foi o pai que anunciou a sua morte através de um comunicado no X.

“Ó alma tranquila, retorna ao teu Senhor, satisfeito e agradável [a Ele], e entra entre os Meus servos, e entra no Meu Paraíso”, escreveu o príncipe Khaled bin Talal Al Saud, membro proeminente da família real saudita e neto do rei Abdulaziz, fundador da Arábia Saudita moderna. “Com corações cheios de fé no decreto e destino de Allah, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos nosso amado filho, o príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, que Allah tenha misericórdia dele, que morreu hoje à misericórdia de Allah”. O pai anuncia ainda que o funeral decorre este domingo e que dura por três dias, até a próxima terça-feira.

A família partilhava imagens da "recuperação" do príncipe nas redes sociais

De acordo com o Daily Mail, o príncipe estava no primeiro ano de uma escola em Londres quando se envolveu no acidente de carro que provocou danos severos no cérebro. Em 2015 o pai foi questionado sobre a possibilidade de terminar o suporte à vida, mas ao longo dos últimos 20 anos Khaled bin Talal manteve-se firme a acreditar na recuperação do filho. O príncipe partilhou nas redes sociais alguns pequenos avanços, como em 2020, quando Al Waleed foi capaz de levantar os dedos.

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