O melhor jogador nacional de pares, número 44 do ranking ATP, e Miedler (45.º ATP) bateram o alemão Hendrik Jebens e francês Albano Olivetti, terceiros cabeças de série, com os parciais de 6-7 (4-7), 7-6 (7-4) e 10-3, conquistando o primeiro troféu ATP enquanto dupla.

Depois de ter vencido o Estoril Open e o ATP 250 de Gstaad, ambos em 2022, este é o terceiro título ATP da carreira de Francisco Cabral, de 28 anos, que segunda-feira deverá alcançar o melhor ranking de sempre, ao subir ao 37.º lugar.