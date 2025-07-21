O ministro da Educação defendeu esta segunda-feira que o apoio atribuído a professores deslocados deve funcionar, acima de tudo, como um incentivo para captar docentes para as zonas onde mais faltam profissionais, justificando a majoração introduzida no regime.

A partir de setembro, todos os professores colocados em escolas a mais de 70 quilómetros de casa vão beneficiar de um apoio à deslocação, mas o valor atribuído àqueles colocados nas zonas onde mais faltam docentes vão receber um valor superior.

A medida antecipa a entrada em vigor de um regime de compensação aprovado em março na Assembleia da República, com os votos contra do PSD e CDS-PP, que alterava o regime criado pelo Governo em setembro passado e que se destinava apenas aos docentes colocados numa escola considerada carenciada por ter falta de professores.

O alargamento do apoio, no entanto, só previa a entrada em vigor com o Orçamento do Estado para 2026, ou seja, a partir de janeiro.

Questionado sobre o que mudou desde março para que o Governo tenha decidido agora antecipar a entrada em vigor de um diploma que os partidos que compõem o executivo rejeitaram, o ministro da Educação, Ciência e Inovação disse que nada mudou e que, aliás, PSD e CDS-PP “votaram bem na altura”.

“Não mudou absolutamente nada. Aquilo que nós tínhamos dito é que íamos alargar a medida, mas que íamos estudar os efeitos e que a medida tinha que ser sempre direcionada para os territórios onde há mais dificuldade em atrair professores”, defendeu Fernando Alexandre.

De acordo com o governante, aquele apoio “foi sempre visto como um prémio, um incentivo a deslocar os professores para as escolas mais carenciadas”.

Sindicatos consideram que majoração no apoio à deslocação é insuficiente

Já os sindicatos de professores consideraram que a majoração é insuficiente para atrair docentes para as zonas mais carenciadas e insistiram que o problema só se resolve com a valorização da carreira. À saída da reunião, os sindicatos elogiaram as alterações, mas ressalvaram que são medidas transitórias e, quanto à majoração, não veem no valor atribuído um incentivo suficiente para que os professores optem, apenas por isso, pelas zonas onde fazem mais falta.

“A compensação acaba por ser um pouco diluída. Não nos parece que sejam valores suficientemente atrativos para que os professores possam ir para esses quadros (de zona pedagógica)”, considerou Manuel Teodósio, vice-secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE).

Pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), a presidente, Júlia Azevedo, considerou pouca a “ligeira majoração” e um dos secretários-gerais da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) acrescentou que são medidas de mitigação.

“A questão central, que é a valorização da carreira docente, é que pode levar, de facto, à resolução do problema da falta de professores“, defendeu Francisco Gonçalves, adiantando que, a esse propósito, o Governo disse apenas que até ao final de setembro seriam retomadas as negociações para a revisão do Estatuto da Carreira Docente.

“A resolução definitiva deste problema é ter uma carreira atrativa”, concordou Manuel Teodósio.

À saída da reunião, Daniel Martins, que integra a direção do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop) lamentou, por outro lado, a falta de respostas do executivo para os trabalhadores não docentes e técnicos especializados.