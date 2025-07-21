Oeiras pintou bancos com as cores do arco-íris para celebrar a igualdade

O arco-íris é a bandeira das pessoas LGBTQIA+, acrónimo que acolhe lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros, queer, intersexuais, assexuais e outras identidades de género e orientações sexuais não especificamente listadas (abrangidas pelo sinal +).

Os bancos foram instalados nas cinco freguesias do concelho — Barcarena; Porto Salvo; Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo; Carnaxide e Queijas; Oeiras, Paço de Arcos e Caxias — e as suas localizações específicas estão disponíveis na página da autarquia.

“Estes bancos não são apenas um lugar para descansar; são um símbolo de inclusão, diversidade e amor em todas as suas formas“, realça a autarquia, assumindo “o compromisso de Oeiras com uma sociedade onde todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, identidade de género, origem ou crença, são valorizadas e acolhidas”.

Oeiras dirige-se ao munícipe para recordar que: “Ao sentar-se nestes bancos, senta-se num espaço de liberdade, empatia e igualdade”. Deixa, assim, um convite: “Sente-se. Respeite. Celebre.”

A autarquia sublinha que “todas as pessoas merecem um lugar onde possam simplesmente ser quem são”.