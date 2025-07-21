Oeiras pintou bancos com as cores do arco-íris para celebrar a igualdade

A Câmara Municipal de Oeiras (CMO) pintou bancos com as cores do arco-íris em todas as freguesias do concelho para celebrar a igualdade e lutar contra a discriminação.
Com os “Bancos da Igualdade”, a autarquia de Oeiras assume, numa publicação feita na sua página oficial, querer dar “um passo significativo na luta contra a homofobia” e ser “um espaço de acolhimento e inclusão para todas as pessoas”.
O arco-íris é a bandeira das pessoas LGBTQIA+, acrónimo que acolhe lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros, queer, intersexuais, assexuais e outras identidades de género e orientações sexuais não especificamente listadas (abrangidas pelo sinal +).
Os bancos foram instalados nas cinco freguesias do concelho — Barcarena; Porto Salvo; Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo; Carnaxide e Queijas; Oeiras, Paço de Arcos e Caxias — e as suas localizações específicas estão disponíveis na página da autarquia.
“Estes bancos não são apenas um lugar para descansar; são um símbolo de inclusão, diversidade e amor em todas as suas formas“, realça a autarquia, assumindo “o compromisso de Oeiras com uma sociedade onde todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, identidade de género, origem ou crença, são valorizadas e acolhidas”.
Oeiras dirige-se ao munícipe para recordar que: “Ao sentar-se nestes bancos, senta-se num espaço de liberdade, empatia e igualdade”. Deixa, assim, um convite: “Sente-se. Respeite. Celebre.”
A autarquia sublinha que “todas as pessoas merecem um lugar onde possam simplesmente ser quem são”.