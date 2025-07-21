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Oeiras pintou bancos com as cores do arco-íris para celebrar a igualdade

Este artigo tem mais de 1 ano

Com esta iniciativa, a autarquia dá "um passo significativo na luta contra a homofobia" e assinala "o compromisso de Oeiras com uma sociedade onde todas as pessoas são valorizadas e acolhidas".

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Este projeto foi aplicado em todas as freguesias do concelho de Oeiras

Carmo Montanha, Câmara Municipal de Oeiras

Este projeto foi aplicado em todas as freguesias do concelho de Oeiras

Carmo Montanha, Câmara Municipal de Oeiras

A Câmara Municipal de Oeiras (CMO) pintou bancos com as cores do arco-íris em todas as freguesias do concelho para celebrar a igualdade e lutar contra a discriminação.

Com os “Bancos da Igualdade”, a autarquia de Oeiras assume, numa publicação feita na sua página oficial, querer dar “um passo significativo na luta contra a homofobia” e ser “um espaço de acolhimento e inclusão para todas as pessoas”.

O arco-íris é a bandeira das pessoas LGBTQIA+, acrónimo que acolhe lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros, queer, intersexuais, assexuais e outras identidades de género e orientações sexuais não especificamente listadas (abrangidas pelo sinal +).

Os bancos foram instalados nas cinco freguesias do concelho — Barcarena; Porto Salvo; Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo; Carnaxide e Queijas; Oeiras, Paço de Arcos e Caxias — e as suas localizações específicas estão disponíveis na página da autarquia.

“Estes bancos não são apenas um lugar para descansar; são um símbolo de inclusão, diversidade e amor em todas as suas formas“, realça a autarquia, assumindo “o compromisso de Oeiras com uma sociedade onde todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, identidade de género, origem ou crença, são valorizadas e acolhidas”.

Oeiras dirige-se ao munícipe para recordar que: “Ao sentar-se nestes bancos, senta-se num espaço de liberdade, empatia e igualdade”. Deixa, assim, um convite: “Sente-se. Respeite. Celebre.”

A autarquia sublinha que “todas as pessoas merecem um lugar onde possam simplesmente ser quem são”.

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