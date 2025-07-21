O presidente da câmara municipal do Porto, Rui Moreira, está a ponderar uma candidatura à Presidência da República, avançou esta segunda-feira a CNN e confirmou o Observador junto de fonte que acompanha o processo. O anúncio da ponderação foi feito pelo comentador Rui Calafate, mas essa intenção deverá ser confirmada esta terça-feira pelo próprio Rui Moreira na mesma estação televisiva.
Apesar da coincidência de a notícia aparecer no mesmo dia em que o almirante caiu a pique nas sondagens, a decisão já está a ser trabalhada há algum tempo. O Observador sabe que há um grupo que está há “algumas semanas” a trabalhar numa candidatura de Rui Moreira a Belém, que até “já tem financiadores”.
O mote para esta candidatura — explicou ao Observador uma fonte que acompanha o processo — é uma frase que o próprio Rui Moreira costuma dizer: “As eleições não são uma maratona, mas sim uma corrida de 100 metros”. O autarca acredita que aparecer tarde o deixa mais perto de vencer, tal como aconteceu na sua primeira candidatura à câmara do Porto, em 2013.
Para Rui Moreira e a sua entourage o facto de a pré-campanha e campanha presidencial ser curta — que assim teria menos de seis meses para o atual autarca do Porto — seria uma vantagem em relação a outros candidatos que já se têm desgastado nessa condição no espaço público e mediático.
[É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]