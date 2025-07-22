“Apocalipse nos Trópicos”: e se o reino deles fosse deste mundo?

Petra Costa tornou-se conhecida com Elena, docudrama em torno da história traumática do suicídio da irmã, que realizou não tinha ainda 30 anos. Em 2019, a nomeação para os Óscares de Democracia em Vertigem, que mergulhava nos acontecimentos que haviam levado à queda de Lula e Dilma e à ascensão do bolsonarismo, a partir das fraturas ideológicas dentro da sua própria família, confirmava a expectativa. A estatueta acabaria por cair para American Factory, com o selo da Higher Ground do casal Obama e interesse muito mais imediato para o público americano, mas a mineira tornara-se, definitivamente, um dos nomes a seguir no documentarismo global. Apocalipse nos Trópicos, estreado há já quase um ano no Festival de Veneza, vinha, por isso, carregado de grande expectativa. Mas o título, que chegou, finalmente, aos cinemas brasileiros no início do mês e 11 dias depois ao resto do mundo, comprado e distribuído pela Netflix, não parece à altura do hype da realizadora, nem suficiente para encher as medidas bíblicas do seu próprio título.

Funcionando quase como sequela de Democracia em Vertigem, mas desguarnecido do plano pessoal da história, Apocalipse nos Trópicos tem uma tese: a de que está em curso uma conspiração evangélica para a tomada do poder no Brasil. A questão é interessante, eventualmente perturbante até, e é-nos contada na dramática voz-off de Petra em tom grave, narrativamente bem cuidado, que parece querer preparar o espectador desde o início para o levar da superfície das notícias que viu na televisão rumo à descoberta de uma qualquer verdade escondida que o fará ligar os pontos e abrir, no fim, a boca de espanto com o que pastores e políticos andarão a armar nas costas de milhões de brasileiros. Só que o filme acaba – e se o seu ritmo lento, pesado, a dado passo, nos faz começar a suspirar por esse momento – e essa verdade pressentida, essa descoberta perturbadora, afinal, nunca chega.

[o trailer de “Apocalipse nos Trópicos”:]

Petra Costa encontra dois polos sobre os quais desenhar a força da narrativa. Começamos na construção de Brasília nos anos 50, como símbolo de uma espécie de novo iluminismo, uma capital fundada a partir de princípios estritamente racionais, laica, onde as linhas arquitetónicas já não serviam para a grandeza de Deus, como no tempo das catedrais, mas para a das “ideias igualmente abstratas de progresso e democracia”. Acabamos no coração dessa mesma cidade, a 8 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiantes de Bolsonaro atacaram a sede dos três poderes para impedir a tomada de posse do novo Presidente, num copycat do ataque ao Capitólio, exatamente dois anos e dois dias antes, na América de Trump. De um lado, a razão – ou melhor, a crença na razão, nos homens, na ordem e no progresso almejados na bandeira brasileira; do outro, a anarquia, o caos, as trevas de uma fé religiosa com um projeto de poder político. E sempre, em pano de fundo, esta ideia de “apocalipse”: para os evangélicos, diz a cineasta, tudo ainda tem de piorar antes de melhorar. O messias, Jair ou não de primeiro nome, só voltará quando o mundo estiver à beira do fim. Logo, é preciso levar o mundo à beira do colapso para convocar essa segunda e definitiva vinda que separará o trigo do joio e fará enfim descer, sobre a dos homens, a cidade de Deus.

Afirmando que, nos últimos 40 anos, os evangélicos terão crescido de cinco para mais de 30% da população brasileira, o documentário tenta demonstrar o crescimento dessa onda alegadamente esmagadora que teria conduzido à vitória de Bolsonaro em 2018 e que, supõe-se, prosseguirá, eventualmente rumo à destruição da democracia brasileira. Regressa ao tempo da prisão de Lula, à perseguição do ex-Presidente pelo juiz Sérgio Moro que, depois, se tornaria ministro da Justiça de Bolsonaro, aos acontecimentos fundamentais dos últimos anos da tumultuosa política brasileira, oferecendo-nos todavia como protagonista não Lula da Silva, não Jair Bolsonaro, não Temer, Dilma nem Moro, mas alguém de quem poucos já ouviram falar deste lado do Atlântico: Silas Malafaia, o pastor evangélico que terá servido como mentor a Bolso e que estará por trás do todo o projeto evangélico de dominação política.