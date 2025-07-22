O Governo da Coreia do Sul está a considerar autorizar novamente viagens individuais de cidadãos sul-coreanos à Coreia do Norte, uma possibilidade que se encontra suspensa desde 2008. De acordo com o jornal The Korea Times, a proposta faz parte de um esforço para restaurar as relações entre Seul e Pyongyang, tendo sido discutida numa reunião do Conselho de Segurança Nacional no dia 10 de julho, liderada pelo Presidente Lee Jae-myung.

O porta-voz do Ministério da Unificação, Koo Byung-sam, confirmou, durante uma conferência de imprensa, que estão a ser analisadas várias medidas para “melhorar os laços intercoreanos e reduzir a tensão” na península, sublinhando que o turismo individual, por se tratar de despesas pessoais e não envolver transferências diretas de fundos estatais, não infringe as sanções internacionais atualmente em vigor contra o regime de Kim Jong-un.

A discussão sobre o tema ganha relevância num momento em que a Coreia do Norte inaugurou, no início de julho, o complexo turístico Wonsan Kalma, localizado na costa leste do país. Apesar da forte promoção do regime (que o apresenta como um destino turístico de nível mundial) as autoridades norte-coreanas anunciaram recentemente a suspensão temporária da entrada de visitantes estrangeiros no local. A decisão não foi justificada, mas especialistas apontam para dificuldades logísticas e fraca procura, mesmo entre população russa e chinesa.

O turismo continua a ser um dos poucos setores na Coreia do Norte que não está atualmente restringido pelas sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Embora não haja garantias de que Pyongyang aceitará a proposta, vários analistas acreditam que o regime poderá mostrar-se recetivo, dado o seu interesse em revitalizar o setor do turismo como fonte de rendimento.

A restituição do turismo entre os dois países foi tentada no passado, nomeadamente durante a presidência de Moon Jae-in, através de um plano que permitia aos cidadãos sul-coreanos visitarem o Norte através de países terceiros com vistos de turista. Contudo, a proposta não teve sucesso devido à falta de resposta de Pyongyang e à oposição de Washington, que preferia uma abordagem coordenada. A nova administração sul-coreana quer agora adotar uma estratégia diferente, centrada em medidas que não colidam com as sanções e que possam atrair a atenção de um Norte cada vez mais isolado.