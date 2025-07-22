O vogal do Conselho Regulador da ERC Telmo Gonçalves considera que a destituição de António José Teixeira de diretor de informação de televisão da RTP não é clara e fundamentada, na sua declaração de voto.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu parecer favorável à nomeação de Vítor Gonçalves para diretor de informação da RTP.

“Voto favoravelmente o parecer relativamente à destituição e nomeação de diretores da RTP por considerar que a decisão do Conselho de Administração da RTP se enquadra no âmbito do exercício das suas competências, tendo legitimidade para proceder às alterações organizacionais que preconiza, e porque os diretores indigitados que selecionou e submeteu a apreciação têm um percurso profissional que os habilita ao desempenho das respetivas funções”, afirma Telmo Gonçalves.

No entanto, “não posso deixar de referir dois aspetos, os quais se encontram de alguma forma sinalizados no parecer, mas deverão a meu ver ser sublinhados, de modo a poderem ser tidos em conta para processos futuros”, prossegue.

O primeiro é que “a destituição de António José Teixeira das funções de diretor de informação de televisão não se encontra clara e consistentemente fundamentada, sendo apenas referida de forma diluída por uma necessidade de “renovação” no quadro da “reestruturação” projetada”, refere.

“O que se revela insuficiente para proceder a uma apreciação substantiva da decisão e dos seus méritos; nem permite tão-só perceber qual a apreciação do próprio Conselho de Administração da RTP sobre o desempenho deste profissional e da equipa que dirigiu ao longo de vários anos na condução da direção de informação de televisão da RTP”, considera.

O segundo refere-se às destituições de Nuno Henrique Galopim Carvalho (Antena 1, RDP África e RDP Internacional) e João Manuel Santos Almeida (Antena 2), as quais “são fundamentadas no essencial com o projeto de agregação de todas as direções dos serviços de programas de rádio numa única direção”.

No entanto, “esta decisão justificaria melhor aprofundamento, como é referido no parecer, pela diversidade de serviços de programas de rádio que agrega, em especial no que respeita à especificidade da Antena 2, enquanto serviço de programas dedicado não só a divulgação cultural em antena, sobretudo da designada “música clássica e música erudita”, mas também ao papel que assume como agente de dinamização cultural além da atividade em antena, com a organização de concertos, festivais, concursos e outras manifestações culturais”, diz.

Por último, “pretendo ainda sublinhar que a audição dos Conselhos de Redação quanto a destituições e nomeações de diretores de informação de órgãos de comunicação é uma obrigação legal, através da qual se procura materializar o princípio constitucional que, no âmbito do exercício da liberdade de imprensa, preconiza a intervenção dos jornalistas na orientação editorial dos respetivos órgãos de comunicação social (al. a), n.º2, art. 38.º, CRP)”, destaca Telmo Gonçalves.

E argumenta: “Tratando-se de uma pronúncia de cariz consultivo resultante da dinâmica interna da organização em questão, para poder produzir os efeitos visados pela legislação e aspirar a alguma eficácia prática, os Conselhos de Administração deverão diligenciar no sentido de obter essa pronúncia em momento anterior à obtenção de um parecer de cariz vinculativo, como sucede com o parecer que compete ao Conselho Regulador da ERC emitir”.

Na sua opinião, justifica-se “sempre a insistência na obtenção de uma pronúncia prévia dos Conselhos de Redação sobre destituições e nomeações de diretores de informação“.

António José Teixeira era diretor de informação da RTP há mais de cinco anos, tendo sido indigitado para o cargo em 7 de janeiro de 2020 e foi informado da sua exoneração em 23 de junho. Em 24 de junho foi público que o jornalista Vítor Gonçalves era o novo diretor de informação da RTP, substituindo no cargo António José Teixeira.