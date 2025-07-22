A Câmara da Marinha Grande lançou um novo concurso para a remodelação do Pavilhão Gimnodesportivo Albino Reis Paulo, em Vieira de Leiria, num investimento de um milhão de euros (ME), publicou esta terça-feira o Diário da República.

O concurso público é o segundo lançado pela Câmara da Marinha Grande, no distrito de Leiria, depois de o primeiro publicado em Diário da República, em junho, ter ficado deserto, explicou à Lusa o presidente Aurélio Ferreira.

Segundo o autarca, o concurso público não teve quaisquer concorrentes, pelo que o município manteve o caderno de encargos, mas aumentou em 10% o valor da obra, passando o preço base para a abertura do procedimento de contratação de 923.104,74 euros para 1.015.415,21 euros, acrescidos de IVA.

Com um prazo de execução de 60 dias, o objetivo da requalificação é criar “melhores condições para a prática de atividades culturais, recreativas e desportivas”, refere uma nota de imprensa divulgada em março. “O projeto consiste na resolução de anomalias do pavilhão, para obtenção de maior conforto, adaptação das instalações para pessoas de mobilidade reduzida, redução dos consumos energéticos, e ampliação do pavilhão, para arrecadação de equipamento e material desportivo”, lê-se no comunicado.

A intervenção prevê a substituição integral do revestimento da cobertura em painéis do tipo sandwich, respetivas caleiras e tubos de queda, bem como dos revestimentos em chapa de toda a envolvente da estrutura da cobertura. Serão ainda colocados acessos ao exterior da cobertura, que permitirão a sua limpeza e manutenção. Está incluída a substituição da caixilharia de vãos exteriores (portas e janelas) e interiores ao nível do piso inferior do pavilhão e de peitoris.

A obra vai contemplar também a reparação do pavimento interior em madeira, a pintura no pavimento de madeira, de todas as marcações necessárias para as diversas modalidades desportivas e a substituição da iluminação interior do pavilhão, por iluminação do tipo LED. Entre outras reparações e construções, as instalações sanitárias, de atletas e públicas, e os balneários serão alterados para garantir melhores acessibilidades.