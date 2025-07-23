Chatila e Reda, os dois protagonistas de A Uma Terra Desconhecida, a primeira longa-metragem de ficção do realizador palestiniano-dinamarquês Mahdi Fleifel (tem também curtas e documentários como A World Not Ours, de 2009, sobre três gerações num campo de refugiados no Líbano, baseado em memórias da sua família), vivem ilegalmente em Atenas, num pardieiro com outros clandestinos como eles, após terem fugido de um campo libanês, onde deixaram familiares. Sonham ir para a Alemanha e abrir um café. E para conseguirem juntar o dinheiro que lhes permita comprar passaportes falsos, recorrem a tudo, desde roubar malas de senhora até à prostituição. Mas como Reda se viciou em drogas, há sempre o risco do dinheiro desaparecer todo de repente.

[Veja o “trailer” de “A Uma Terra Desconhecida”:]

Fleifel foi buscar o título da fita, uma rara ficção palestiniana, a uma citação de Edward Said: “O destino dos palestinianos é de não acabar na sua terra de origem, mas numa terra inesperada e desconhecida”. Os dois primos, na ausência de uma pátria, na instabilidade e na indefinição da sua existência, e na sua circunstância de estranhos numa terra estranha, que querem deixar por uma outra que também não conhecem, corporizam essa condição de contornos trágicos. Além de terem de enfrentar uma série de situações difíceis e de dilemas morais que – e em especial no caso de Chatila, o mais ativo e inconformado dos dois —, lhes comprometem a dignidade e a integridade.

[Veja uma entrevista com o realizador Mahdi Fleifel:]

A Uma Terra Desconhecida não é um panfleto, nem um filme político no sentido mais literal da palavra. Não há referências diretas a Israel ou à causa palestiniana, muito menos discursos ideológicos, mas a situação no Médio Oriente está subentendida e presente nas entrelinhas e é enfatizada pelos horrores que estão a acontecer em Gaza. Fleifel, que escreveu o argumento com Fyzal Boulifa e Jason McColgan, mostra ainda que, para sobreviverem e perante circunstâncias precárias e adversas, os ilegais esquecem qualquer tipo de solidariedade e não recuam ante recorrer à delinquência nem a prejudicarem-se uns aos outros. O dealer de Reda é árabe, tal como o traficante que mercadeja passaportes falsos.

[Veja uma sequência do filme:]

O ríspido realismo social da primeira parte do filme é atenuado na segunda, quando a história adquire características de thriller, a partir da altura em que Chatila concebe e põe em prática o seu – bastante rebuscado — plano para conseguir o dinheiro necessário para os passaportes. E vai sacrificando autenticidade e ineditismo, tornando-se cada vez mais convencionado e previsível no desenvolvimento das ações e no desenlace a que conduzirão, um final que parece uma transposição pobre e fatalista do de O Cowboy da Meia-Noite (não excluindo que esta fosse uma referência deliberada do realizador).

A sinceridade e a bondade das intenções de Mahdi Fleifel, a frontalidade narrativa e o realismo imediato na dramatização da desesperança das personagens, e do que parece ser a trágica condição histórica dos palestinianos, e ainda as interpretações à flor da pele de Mahmoud Bakri (Chatila) e Aram Sabbah (Reza), caminham, em A Uma Terra Desconhecida, a par com fragilidades, asperezas e limitações (a rodagem durou apenas 29 dias) — e também com alguma manipulação fácil, e unilateral e perigosamente piedosa do tema da imigração ilegal. O filme tem o coração grande e no lugar certo e Fleifel justifica porquê, mas também tem taquicardia a mais.