A Câmara Municipal da Horta, nos Açores, criou o “Cartão Comércio Faial”, destinado a todos os consumidores, que prevê descontos para quem adquirir produtos e serviços no comércio local e cujo regulamento foi publicado esta quarta-feira no Diário da República.

“O Cartão Comércio Faial surge no contexto da necessidade de implementação de medidas diferenciadoras que impulsionem a fixação e a captação de novos consumidores no Município da Horta e de uma política de transformação social de grande importância económica ao nível do comércio tradicional e empresarial”, lê-se no documento.

O cartão, que pode ser obtido gratuitamente junto do Gabinete de Atendimento do Munícipe, concede um conjunto de vantagens através de descontos no comércio local, “procurando desenvolver uma relação de preferência entre o consumidor e o comércio tradicional”.

O “Cartão Comércio Faial” é pessoal e intransmissível, não podendo, em caso algum, ser vendido, emprestado ou cedido e a sua utilização por terceiros implica a sua anulação, sendo válido em todo o concelho da Horta, a partir do momento em que é emitido.

Além dos descontos que as lojas aderentes vierem a determinar, os portadores do cartão ficam também habilitados a um prémio trimestral de 150 euros, a realizar pela Câmara Municipal da Horta, destinado à aquisição de produtos e serviços nos estabelecimentos comerciais.