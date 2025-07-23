O Chega vai candidatar o estudante de Direito e consultor imobiliário João Maria Costa à Câmara de Alandroal, no distrito de Évora, de maioria PS, nas eleições autárquicas de 12 de outubro, anunciou esta quarta-feira o partido.

Uma fonte da distrital de Évora do Chega indicou à agência Lusa que o candidato, de 22 anos e natural de Sintra, distrito de Lisboa, filiou-se no partido de André Ventura em 2022.

João Maria Costa é estudante de Direito na Faculdade de Direito da Universidade Lusíada, em Lisboa, e também consultor imobiliário.

A mesma fonte realçou que João Maria Costa decidiu avançar com a candidatura para “combater a corrupção que tanto desola este concelho e a pressão de se votar por medo de perder o emprego, uma vez que a câmara é a maior entidade empregadora do concelho”.

O candidato “é um acérrimo defensor da liberdade política e, como tal, defende que cada um deve votar em quem se sente mais representado”, sublinhou.

Segundo a fonte do Chega, a candidatura do partido à Câmara de Alandroal apresenta-se nas eleições para “lutar por novas ideias e abordagens para a dinamização e desenvolvimento do concelho, que há tanto [tempo] é esquecido pelo Governo e seu distrito”.

João Maria Costa torna-se no terceiro candidato a entrar na corrida autárquica em Alandroal, após os anúncios da recandidatura do atual presidente, o socialista João Grilo, e da candidatura do líder da Concelhia local do PSD, Domingos Matuto.

Nestas autárquicas, João Grilo recandidata-se a um quarto mandato, o terceiro consecutivo. O atual executivo municipal é constituído por quatro eleitos do PS e um do Nós, Cidadãos!. As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.